Inscrições abertas para o Campeonato de Futebol Veterano 2023 em Artur Nogueira

Interessados devem se inscrever até 27 de outubro pelo aplicativo Placar Esportivo; vagas são limitadas a 12 equipes

Notícia boa para a galera do futebol. Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Campeonato Veterano. As equipes interessadas podem se inscrever até o dia 27 de outubro.

Os jogadores e goleiros de cada equipe devem ter, no mínimo, 35 e 32 anos, respectivamente. As vagas são limitadas a 12 times – que devem se cadastrar através do aplicativo Placar Esportivo, disponível em http://www.placaresportivo.com/arturnogueira.

O evento é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

Para o titular da pasta esportiva, Caio Rodrigues, essa edição do torneio é mais uma oportunidade aos times locais que sempre se mostram engajados e dedicados. “O futebol está presente em todos os cantos do nosso país, e em Artur Nogueira não poderia ser diferente. Convidamos nossos atletas a participarem desse evento ímpar, em prol da interação social e da competitividade saudável “, afirma.

O prefeito Lucas Sia (PSD) também destaca a importância do esporte para o município. “O esporte desempenha um papel fundamental na cidade, porque promove saúde, lazer e integração entre os times. O Campeonato Veterano é um evento que comemora a paixão pelo futebol, e estamos comprometidos em apoiar e fortalecer essa tradição em Artur Nogueira”, diz.

APLICATIVO

Além de efetuar as inscrições, o aplicativo Placar Esportivo, disponível para IOS e Android, deixará o torcedor 100% informado sobre o campeonato. Além de poder ver os resultados das partidas, o morador poderá conhecer a comissão técnica e atletas de cada equipe, acompanhar as suspensões, artilheiro, tabela de classificação geral, e ainda terá acesso à agenda completa do campeonato e notícias relacionadas ao evento.

Para tanto, basta acessar a loja de aplicativo do seu smartphone (App Store ou Play Store) e procurar por “Placar Esportivo”. Uma vez instalado, basta apertar o botão “Convidado” e, na barra de pesquisa, digitar “Artur Nogueira”.