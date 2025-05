Fuga frustrada: PM surpreende traficante em ação durante patrulha noturna

Na madrugada desta quinta-feira (29), uma equipe da Polícia Militar realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas no Bairro Bela Vista, em Santo Antônio de Posse. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando os agentes avistaram um grupo de pessoas no final de uma rua. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos se dispersaram, mas um deles chamou a atenção dos policiais ao correr em direção a uma área de vegetação e dispensar um saco plástico de cor verde.

O suspeito foi abordado imediatamente e identificado como L. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro enrolada em uma meia e escondida na roupa íntima do indivíduo. No interior do saco que havia sido descartado, foram localizadas diversas embalagens contendo drogas.

Questionado, o homem alegou ter encontrado o entorpecente em data anterior, nas proximidades de sua residência, e que teria decidido vender as substâncias ilícitas.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito permaneceu preso. Todo o material apreendido foi entregue às autoridades para investigação e providências cabíveis.