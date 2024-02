Inscrições para 7ª Maratona de Campinas já estão abertas

Crédito Foto: Divulgação

Maratona faz parte da comemoração dos 250 anos da cidade

As inscrições para a 7ª Maratona de Campinas já estão abertas e podem ser feitas pelo site: http://minhasinscricoes.com.br/Evento/MaratonaCampinas2024. A prova vai ser realizada no dia 14 de julho, data do aniversário cidade. O evento faz parte da programação festiva dos 250 anos de Campinas. A largada da 7ª Maratona de Campinas está prevista para às 7h, na avenida Dr. José de Souza Campos (Norte Sul), 1600 (em frente a antiga Administração Regional), e o percurso de 42 km foi aferido pela Confederação Brasileira de Atletismo.

“As maratonas são provas especiais por terem sua origem na história grega e também carregar momentos de dedicação, resiliência e superação. Isso tudo é o símbolo da Maratona de Campinas, que neste ano terá um toque especial sendo realizada no dia do aniversário de 250 anos do Município. É um presente para nossa cidade que carrega na sua bandeira a fênix, símbolo de resiliência e superação”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin.

Para se inscrever

Os atletas podem se inscrever pelo site minhasinscricoes.com.br/Evento/MaratonaCampinas2024. Os valores das inscrições variam de acordo com a escolha do corredor, porque quem optar pelo Kit Andorinha, o básico, vai pagar R$ 120,00 (podendo parcelar em 5x). Os kits intermediários estão na faixa de R$ 130,00 e R$ 160,00, porém se a opção for pelo Kit Andorinha Premium, o valor será de R$ 170,00 (podendo parcelar em 5x).

Os grupos e assessorias poderão obter 20% de desconto caso a equipe tenha no mínimo 20 participantes. Os cinco primeiros colocados (feminino e masculino) receberão premiação em dinheiro e toda a estrutura para proporcionar as melhores condições de competição aos corredores, está sendo organizada pela equipe da VTV SBT.

Logística elaborada

Campinas é uma das poucas cidades do interior a realizar a prova de 42km, atraindo corredores de todas as regiões do país, que podem se inscrever em cinco categorias: a individual 7 km, a individual 14 km, a individual 21km e os 42 km que é uma das mais tradicionais do atletismo.

Os organizadores da 7ª Maratona de Campinas estimam a presença de 2.500 atletas na prova que vai homenagear os 250 anos de Campinas, que terão à disposição 85 mil copos de água para hidratação durante todo o tempo em que estiverem competindo. É uma megaestrutura que terá cerca de 200 pessoas na equipe de apoio, com mais de 50 banheiros químicos estrategicamente colocados na dispersão e no percurso da prova.

No caso de desgaste excessivo do corredor ou corredora, o atendimento médico atuará imediatamente com profissionais da saúde se posicionando no percurso e também na dispersão. Na chegada, os atletas receberão frutas e isotônicos.