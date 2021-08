Inscrições para Projeto Pioneiros seguem até 09 de agosto

As inscrições para o projeto Pioneiros, da concessionária Águas de Holambra, seguem até o dia 09 de agosto. Até o mês de dezembro, alunos do Ensino Médio, de 15 a 18 anos, participarão de atividades – workshop e palestras – com profissionais da concessionária, que serão realizadas no formato de encontros online, além de visitas em instalações e atividades em campo. As inscrições podem ser realizadas nos sites www.aguasdeholambra.com.br ou https://1mio.com.br/vagas . O projeto disponibiliza 30 vagas.

Os encontros online com os gestores da Águas de Holambra ocorrerão através do Microsoft Teams (ferramenta disponibilizada pela Águas de Holambra). Entre os temas abordados, estão: Liderança e Protagonismo, Visão geral do Saneamento, Dicas para falar bem em público, Como elaborar um projeto, entre outros. “Durante os encontros, os alunos selecionados terão a oportunidade de conhecer diferentes profissões e carreiras de forma aplicada, a estrutura organizacional dos setores dos gestores, o ambiente corporativo e fatores relevantes na busca de resultados como liderança, trabalho em equipe e gestão”, afirma a analista de Responsabilidade Social, Cynthia da Rocha. “Os participantes também receberão informações que ajudarão na elaboração de seus projetos”, lembra Cynthia.

Após a etapa de workshops e palestras, os alunos receberão orientações para elaboração do projeto final visando solucionar um problema ou contribuir para a melhoria do saneamento no seu bairro, região ou cidade. “Esses projetos devem ser elaborados em dupla e, cada uma contará com um tutor, que será um dos profissionais da concessionária e que estarão apresentando seus setores de trabalho”, explica a analista.

Ao tutor caberá acompanhar o desenvolvimento do trabalho da dupla, solucionar dúvidas, prestar apoio de recursos tecnológicos, técnicos e/ou físicos. Os critérios que serão avaliados no trabalho final são: Impacto positivo na sociedade; Relação com o tema água e saneamento; Inovação e Criatividade; Clareza e Coerência do projeto; e apresentação Recursos Utilizados e Aplicabilidade.