Exposição destaca identidade e criatividade dos artistas de Jaguariúna

“Mostre a Tua Cara” transforma o Teatro Municipal em palco para a arte local até julho

A partir desta sexta-feira, 30 de maio, o hall do Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, recebe a exposição “Mostre a Tua Cara” — uma mostra que coloca os artistas locais no centro das atenções e convida o público a reconhecer a força da produção cultural da cidade.

Idealizado pelo artista Ever San Laurenzo e realizado pela CM Produções Artísticas, com apoio cultural da Prefeitura de Jaguariúna e da Secretaria Municipal de Cultura, o projeto estará em cartaz até o dia 8 de julho, com entrada gratuita.

Mais do que uma exposição de retratos e obras visuais, “Mostre a Tua Cara” é um convite à sensibilidade. A proposta valoriza a trajetória, o estilo e a expressão de cada artista participante, promovendo a diversidade estética e emocional como ponto central da mostra.

“Esta exposição é um manifesto visual. Ela afirma que a arte local tem rosto, tem nome e tem valor”, declara San Laurenzo. A curadoria busca criar um elo direto entre a comunidade e os artistas, incentivando o reconhecimento e o fortalecimento dos laços culturais.

Com entrada franca, a mostra é uma oportunidade de mergulhar no universo criativo de Jaguariúna e valorizar o talento daqueles que fazem da cidade um território de arte e expressão.