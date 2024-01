Instalada a caixa d’água do CEI Guaçu Mirim; serão 120 vagas para crianças de 0 a 3 anos

As obras do Centro de Educação Infantil (CEI) do Guaçu Mirim estão em fase final de conclusão. Nesta segunda-feira, 29 de janeiro, a empresa responsável fez a instalação da caixa d’água da nova creche que irá acolher 180 crianças na faixa etária entre 0 e 3 anos de idade. A Prefeitura de Mogi Guaçu deve entregar a nova unidade escolar para a população até a primeira semana de março.

A caixa d’água da creche é de material metálico e terá capacidade de reservar 40 mil litros de água, sendo tanto para o consumo diário da unidade quanto para acumular uma reserva de água para a utilização do Corpo de Bombeiros, em caso de alguma emergência. No entorno da área de implantação do equipamento já foi colocado o piso intertravado.

Entre outros serviços que se encontram na etapa final de obras estão a instalação da rede elétrica e da quadra de areia, além da ligação definitiva da rede de energia elétrica. Cerca de 98% da pintura do prédio também já foi executada.

A obra do CEI Guaçu Mirim estava parada há cerca de 10 anos e os serviços foram retomamos na gestão do prefeito Rodrigo Falsetti. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Educação

Enquanto as obras da nova creche vão sendo concluídas na parte estrutural, a Secretaria Municipal da Educação organiza o local para receber os alunos para o ano letivo 2024.