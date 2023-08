INSTITUTO CORONEL JOÃO LEITE SE PREPARA PARA CELEBRAR CENTENÁRIO

No próximo dia 11, o Instituto Coronel João Leite, instituição de Longa Permanência para Idosos de Mogi Mirim, completará 100 anos desde que se tornou pessoa jurídica em 11 de agosto de 1923.

Criado em 1921 por Coronel João Leite, o objetivo inicial da instituição foi o de fornecer acomodações, moradia, alimentação, vestuário e tratamento às pessoas pobres. Já com o passar dos anos, o instituto focou o seu atendimento às pessoas idosas.

Atualmente, 33 idosos do município, de ambos os sexos, que tiveram esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com seus familiares, vivem no instituto, onde recebem todos os cuidados necessários, desde a saúde ao vínculo familiar e comunitário.

Em agosto do ano passado, a instituição passou a realizar um evento por mês, sempre no dia 11, para já celebrar o centenário dessa linda e importante história que se mistura a história de Mogi Mirim.

Com isso, o Instituto Coronel João Leite convida a toda a população a participar no próximo dia 11, sexta-feira, de sua programação especial em celebração ao seu centenário.

As comemorações serão iniciadas às 10h00, no hall de entrada do instituto, com a inauguração de um Memorial do Centenário e Galeria de fotos dos ex-provedores da instituição, espaço este, organizado pelo CEDOCH (Centro de Documentação Histórica “Joaquim Firmino de Araújo Cunha”) com a coordenação de sua presidente Carmem Lúcia Bridi.

Às 18h00, o padre Carlos Eduardo ministrará uma missa solene ao centenário, na Capela do instituto, sendo que o local comporta 80 pessoas.

Já às 19h00, as celebrações continuarão no ginásio com apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana com a regência do maestro Carlos Lima e solene canto de parabéns. No local, com capacidade para 350 pessoas, também haverá praça de alimentação, então não fique em casa e participe desse momento histórico.

Os interessados em participar devem confirmar presença até o próximo dia 8 no telefone 3862-3157.

