Intervalo para 3ª dose cai de 6 para 5 meses em Artur Nogueira

Dose adicional foi ampliada para toda a população maior de 18 anos no município



A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Saúde, anuncia que o intervalo para a dose adicional de Covid-19 (3ª dose) foi reduzido de seis para cinco meses para toda a população maior de 18 anos. As vacinas estão disponíveis a partir desta quinta-feira (18) no drive-thru da UBS Teresinha Vicensotti, na sala de vacina do Espaço Mãe e Filho e nos pontos itinerantes.

A nova orientação do Plano Estadual de Imunização (PEI) segue a diretriz do Programa Nacional de Imunização (PNI) e vale para todas as pessoas que tomaram as duas doses há pelo menos cinco meses, ou seja, quem completou seu ciclo vacinação até o mês de junho.

Importante destacar que os imunizantes disponíveis na rede pública de saúde são seguros, eficazes e podem ser utilizados nesta estratégia vacinal. Assim, em Artur Nogueira o imunizante para a dose de reforço será aquele que estiver disponível no posto de saúde: Pfizer, Coronavac e até mesmo Astrazeneca.

Caso o morador não tenha completado o ciclo vacinal (1ª e 2ª dose) no período estipulado, ele deve aguardar o período indicado e procurar uma unidade de saúde assim que completar os cinco meses da 2ª dose.

PONTOS DE VACINA

Em Artur Nogueira, as vacinas são aplicadas no drive-thru da UBS Teresinha Vicensotti (para moradores de carro, moto ou bike); e na sala de vacina do Espaço Mãe e Filho (para moradores a pé). Nos dois locais, o horário de funcionamento é das 9h às 11h e das 13h às 14h, sem necessidade de agendamento.

Na intenção de alcançar a população que não completou o ciclo vacinal, a Prefeitura tem instalado pontos itinerantes em praças e espaços públicos de Artur Nogueira. Nesta quinta-feira (18), o ponto está no Supermercado Buona Gente, das 9h às 11h. Já no domingo (21), ele se deslocará à Feira Livre, localizada na Rua Duque de Caxias, das 8h às 12h.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira