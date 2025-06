Noite de beleza em todas as idades encanta Santo Antônio de Posse

Miss Posse 2025 celebra a beleza, a identidade e a cultura local com grande público presente

Uma mostra da beleza da mulher e de seu brilho movimentou a noite de Santo Antônio de Posse na escolha da Miss Posse 2025, realizada no sábado (31) no Ginásio Municipal. O evento, promovido pela Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Departamento de Cultura, reuniu um grande público e destacou a importância de valorizar a cultura local.

As candidatas brilharam na passarela, esbanjando beleza, simpatia e amor pela cidade que representam. Mais do que um concurso, o evento ressaltou a história e a força de cada participante, mostrando que cada mulher possui sua própria beleza e uma trajetória única.

O concurso teve a participação de mulheres em três categorias: juvenil, adulto e melhor idade. Confira as ganhadoras de cada categoria:

Melhor Idade

Miss Melhor Idade: Placilene de Souza Pinto

Vice Miss Melhor Idade: Aparecida da Silva Frezzato

Miss Simpatia Melhor Idade: Maria Cristina Marciano

Categoria Juvenil

Miss Juvenil: Jennifer Lopes

Vice Miss Juvenil: Ana Carolina Miranda

Miss Simpatia Juvenil: Laureane Gerânio dos Santos

Categoria Adulto

Miss Adulto: Stefany Archangelo dos Santos

Vice Miss Adulto: Bianca Jaqueline Mariano

Miss Simpatia Adulto: Ellen Cristina Alves Maciel

O evento contou com a presença do prefeito municipal Ricardo Cortez, da primeira-dama Silvana, do vice-prefeito Preto Eventos, demais autoridades, além de familiares e amigos das candidatas, que lotaram as arquibancadas e garantiram uma noite inesquecível.

O Miss Posse 2025 reforça o compromisso da cidade com a valorização da identidade cultural, mostrando que a beleza e a força das mulheres possenses são fundamentais para o desenvolvimento e a preservação das tradições locais.