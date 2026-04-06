IPTU 2026: versão digital já está disponível no site da Prefeitura de Artur Nogueira

Em poucos cliques, contribuinte pode acessar, emitir e imprimir o carnê do IPTU 2026 pelo site oficial; cota única tem 10% de desconto e vencimento em 13 de abril

A Prefeitura de Artur Nogueira informa que a versão digital do IPTU 2026 já pode ser acessada e impressa diretamente pelo site oficial do município. A medida oferece mais praticidade aos contribuintes, que podem emitir o carnê sem sair de casa, com rapidez e segurança.

Para facilitar o acesso, o processo é simples e pode ser feito em poucos passos:

O contribuinte deve acessar o site oficial da Prefeitura (https://arturnogueira.sp.gov.br/site/) e, na página inicial, clicar na opção “IPTU”. Em seguida, selecionar “2ª via IPTU” e depois clicar em “Acessar 2ª via do IPTU”. Na página seguinte, basta informar a inscrição cadastral do imóvel no campo indicado. Após esse procedimento, o sistema disponibilizará as parcelas mensais ou a cota única para impressão, com 10% de desconto.

A recomendação é que o acesso seja feito, preferencialmente, pelo navegador Mozilla Firefox, para melhor desempenho do sistema.

ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA IMPRESSÃO E DÚVIDAS

Além da opção on-line, a Prefeitura também segue com atendimento presencial no Paço Municipal até o dia 16 de abril. No local, equipes estão disponíveis para auxiliar na emissão da primeira parcela ou da cota única, além de realizar revisão cadastral e esclarecer dúvidas dos contribuintes.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por ordem de chegada, com distribuição de senhas.

VENCIMENTO EM 13 DE ABRIL

Neste ano, o vencimento da cota única com 10% de desconto e da primeira parcela foi fixado, excepcionalmente, para o dia 13 de abril. O IPTU pode ser pago à vista ou parcelado em até nove vezes, em agências bancárias, casas lotéricas ou por meio do internet banking.

A Prefeitura reforça que os carnês físicos também estão sendo entregues pelos Correios, mas orienta que os contribuintes utilizem a versão digital como alternativa prática e imediata para garantir o pagamento dentro do prazo.