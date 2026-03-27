SUCESSO DE PÚBLICO, ‘A PAIXÃO DE CRISTO’ CONTINUA HOJE E AMANHÃ NA FAZENDA DA BARRA EM JAGUARIÚNA

A estreia do espetáculo “A Paixão de Cristo” de Jaguariúna na noite desta quinta-feira, dia 26 de março, lotou as arquibancadas especialmente montadas na Fazenda da Barra para a encenação, que continuará nesta sexta-feira e no sábado, dias 27 e 28. Todas as sessões começam às 19h30, com portões abertos às 18h30. A entrada é gratuita e aberta a toda a população.

“Maravilhoso! Parabéns a todos, é um espetáculo muito lindo e muito bem organizado”, afirmou Soraia Ferreira, que assistiu ao espetáculo nesta quinta-feira.

“Foi maravilhoso, emocionante e muito organizado. Parabéns a todos os envolvidos. Foi uma experiência incrível”, disse Grace Benato, também presente.

Neste ano, o evento ganhou um novo cenário: pela primeira vez, a encenação está sendo realizada na Fazenda da Barra, local histórico e um dos cartões-postais de Jaguariúna, trazendo uma proposta renovada para uma das atrações culturais mais esperadas do calendário do município.

A montagem reúne mais de 250 artistas de Jaguariúna e região, incluindo membros da comunidade e alunos da Escola das Artes de Jaguariúna. O tradicional espetáculo – que conta a história dos últimos dias de vida de Jesus Cristo e sua ressurreição – envolve atores, bailarinos, músicos e equipe técnica em uma grande produção coletiva, destacando os talentos locais e fortalecendo a cultura da cidade.

“Esse espetáculo é produzido com muito carinho para toda a nossa população e traz uma mensagem de paz e união para darmos início à Semana Santa. É muito gratificante ver a Fazenda da Barra cheia, com as famílias prestigiando e se emocionando com essa linda encenação, que valoriza nossos artistas e fortalece a cultura de Jaguariúna”, afirmou o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

“Nossa avaliação é muito positiva. O público se emocionou, temos muitos relatos de pessoas que saíram emocionadas do espetáculo. A encenação tocou muito as pessoas. E esse é o nosso objetivo: levar essa história tão importante para humanidade, que é o sacrifício de Jesus Cristo e sua ressurreição, de uma forma tocante, intimista e imersiva”, avaliou o secretário de Cultura de Jaguariúna, Celso Lauro.

Fotos: divulgação