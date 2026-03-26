Holambra recebe composteira para escola e amplia ações de sustentabilidade

Equipamento entregue nesta quinta-feira será instalado na Escola Municipal Imigrantes e transforma resíduos em adubo natural

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, recebeu nesta quinta-feira, 26 de março, uma composteira que será instalada na Escola Municipal Imigrantes. O equipamento foi entregue em Campinas pelo secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Geraldo Melo Filho.

A composteira tem capacidade para processar até 300 quilos de resíduos orgânicos, transformando restos de alimentos em adubo natural. A iniciativa busca reduzir a quantidade de lixo e garantir um destino ambientalmente correto para os resíduos gerados.

Além dos benefícios ambientais, o projeto também tem caráter educativo. A proposta é que os alunos aprendam, na prática, sobre sustentabilidade e a importância do reaproveitamento de materiais orgânicos.

De acordo com o prefeito, a ação integra um conjunto de iniciativas desenvolvidas em parceria com o Governo do Estado, com o objetivo de expandir o projeto para outras unidades de ensino do município.

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