Itapira registra a terceira morte por coronavírus

Itapira registrou neste sábado, dia 11, a terceira morte causada por coronavírus. A vítima trata-se de uma senhora de 97 anos de idade. Ela estava internada na Santa Casa de Itapira e, segundo informações, seu estado era estável até na sexta-feira, dia 10. No entanto, por volta das 5 da manhã, deste sábado, dia 11, seu estado piorou e ela não resistiu.

No boletim atualizado do fim da tarde de quinta-feira, dia 09, o município contabiliza 42 casos suspeitos de Covid-19, 12 casos positivos, 15 casos negativos e 9 casos excluídos pelo Protocolo do Ministério da Saúde.

Mais três óbitos suspeitos de Covid-19

Três óbitos registrados em Itapira estão sendo investigados por suspeita de coronavírus (Covid-19). Todos os exames foram colhidos e encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz. As vítimas são três homens com idades de 90, 77 e 83 anos. Um deles não possuía nenhuma comorbidade e outros dois acumulavam outras doenças.