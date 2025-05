Três prisões em um dia: ações distintas da PM reforçam segurança em Mogi Guaçu

Ocorrências envolveram furto, violência doméstica e cumprimento de mandado judicial

A Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou três prisões em diferentes bairros do município nesta quinta-feira (1º), durante operações distintas que, embora não relacionadas entre si, demonstram o trabalho ativo da corporação no combate à criminalidade e na preservação da ordem pública.

Furto em residência no Jardim Novo I

Na madrugada de quarta-feira, por volta das 4h10, policiais foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de furto em uma casa em obras no Jardim Novo I. A vítima acompanhava a movimentação por câmeras de segurança e informou que viu um homem no interior da residência carregando um saco preto.

Durante patrulhamento pela região, a equipe localizou um suspeito com as mesmas características caminhando próximo à linha férrea. Após abordagem e busca pessoal, foi identificado como J. Com ele foram encontrados objetos furtados, como uma esmerilhadeira angular, cabos elétricos, extensão industrial e ferramentas. O homem confessou o crime e alegou que pretendia vender os itens para pagar dívidas com traficantes. Ele foi preso e os bens devolvidos ao proprietário.

Procurado por pensão alimentícia é detido

Horas depois, às 15h20, durante patrulhamento pelo Jardim Novo II, policiais militares foram informados por populares sobre uma possível briga em uma residência. No local, um casal alegou que se tratava apenas de uma discussão verbal. Entretanto, ao consultar os dados dos envolvidos, os agentes constataram que o homem, J., era procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu detido.

Prisão por lesão corporal e ameaça no Zaniboni

Na noite do mesmo dia, às 21h42, a PM foi acionada para atender uma grave ocorrência de violência doméstica no Jardim Zaniboni. A vítima relatou que o agressor, L. com quem não possui mais relacionamento há dois anos, invadiu sua residência, forçou-a a entrar em seu veículo e tentou levá-la à força até sua casa. Durante o trajeto, ela foi agredida diversas vezes e ameaçada. Segundo a vítima, o homem chegou a dizer que a manteria amarrada e “depois veria o que faria”.

Ela conseguiu escapar com a ajuda de populares após novas agressões e procurou abrigo na casa de sua irmã, que acionou a polícia. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e liberada. O agressor foi preso em flagrante e conduzido à Central de Polícia Judiciária.

Compromisso com a segurança

As ações, realizadas em diferentes horários e bairros, reforçam o comprometimento da Polícia Militar em proteger a população de Mogi Guaçu e atuar de forma enérgica diante de crimes que ameaçam a tranquilidade dos moradores.