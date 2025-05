Milagre da madrugada: bebê nasce com ajuda da PM em Americana

Policiais militares auxiliam parto de emergência dentro de residência no bairro Jardim dos Lírios

Na madrugada de 4 de abril, por volta das 3h55, policiais militares do 19º BPM/I protagonizaram um ato de coragem e humanidade ao atender uma ocorrência inusitada na cidade de Americana-SP. A equipe foi acionada para prestar auxílio a uma gestante em trabalho de parto, em uma residência na Rua das Petúnias, no bairro Jardim dos Lírios.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o portão da casa fechado, mas puderam ouvir os gritos da parturiente, Claudia Torre, 34 anos, auxiliar de limpeza. Diante da urgência, as equipes acessaram o imóvel e encontraram Claudia já em fase final do parto. A bebê, Hadassa Torre, estava nascendo.

Com serenidade e profissionalismo, os policiais prestaram os primeiros socorros, desobstruíram as vias respiratórias da recém-nascida e deram total apoio à mãe até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Mãe e filha foram então conduzidas ao Hospital Municipal de Americana, onde receberam atendimento médico especializado.

De acordo com os profissionais da saúde, ambas passam bem e permaneceram sob observação apenas por precaução.

Participaram da ação:

VTR I-19138: CB PM Renato, SD PM Marco

Apoio – VTR I-19200 (Supervisão Regional): CAP Bruno, CB Pazetti

CGP – VTR I-19101: 2º SGT PM Sérgio Arruda, SD PM Mandelli

VTR I-19107: CB PM Salina, SD PM Horvath

VTR I-19106: SD PM Roberto, SD PM Giovane

Um momento de emoção que demonstra o compromisso da Polícia Militar com a proteção da vida em todas as circunstâncias.