JÁ ESTÃO DEFINIDOS OS SEMIFINALISTAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO

A última rodada da fase de classificação do Campeonato Municipal de Futsal Feminino foi marcada por muitos gols. As partidas aconteceram no domingo, dia 16, e quatro equipes garantiram suas vagas na semifinal da competição.

O Damas da Bola venceu o Adaga por 3 a 0. Meninas da quadra foram derrotadas pelo Fênix Colina por 1×5. A Ponte Preta venceu o Lyon por 6×5. A Unifaj ganhou do Audaz por 3×2.

A semifinal será disputada no domingo, dia 01 de março. Os jogos serão os seguintes:

8h – Unifaj x Damas da Bola

9h – Audaz x Ponte Preta

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira