Sub13 de Itapira goleia Engenheiro Coelho e segue 100% na Copa ADR de Futebol

A equipe sub13 de Itapira segue embalada no Copa ADR de Futebol de Base. Na manhã do último sábado, 3 de maio, os comandados do professor Ricardo Semogim aplicaram uma goleada por 5 a 1 sobre Engenheiro Coelho, fora de casa, em partida válida pela segunda rodada da competição. Os gols da vitória foram marcados por Max, Nunes, Raul (duas vezes) e Pietro.

Com o resultado, Itapira mantém os 100% de aproveitamento. Na estreia, no dia 26 de abril, já havia vencido Lindóia por 2 a 0 no campo dos Prados, em Itapira, com gols de Pedro Mariano e Raul. Aguaí, Amparo, Artur Nogueira, Jacutinga, Socorro e Águas de Lindóia são os adversários do time na competição, além dos já enfrentados Engenheiro Coelho e Lindóia.

O próximo compromisso da base itapirense acontece no sábado, 10 de maio, quando duas categorias entrarão em campo em Aguaí. Às 8h00, será a vez do sub11 estrear no torneio contra os donos da casa. Em seguida, às 9h, o sub13 volta a campo para mais um desafio, também diante de Aguaí. No sub11, além de Aguaí, Itapira enfrentará Amparo, Jacutinga, Mogi Guaçu e Socorro na fase de grupos.