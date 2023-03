Jaguariúna promove palestras em prol ao dia Internacional das Mulheres

Evento ocorreu hoje (08) no teatro Dona Zenaide.

Jaguariúna celebrou hoje (08), pela manhã, o Dia Internacional da Mulher no teatro Dona Zenaide. O evento contou com a participação de grandes figuras femininas como Patrícia Aiello, Lisa Dossi, Gislaine Toth e Stela Purita onde foi possível discutir sobre diversos temas abordando a figura feminina no mundo de hoje.

Temas como finanças, tecnologia, investimento, empoderamento, empreendedorismo, gestão de pessoas e perfis comportamentais foram discutidos. Para mais, o evento contou com a participação do atual prefeito da cidade de Jaguariúna, Gustavo Reis. Gustavo agradeceu à todas pela presença e falou sobre o empoderamento feminino no município.

A comemoração no teatro foi realizada através da secretaria de turismo e cultura da cidade, o evento era gratuito e pode incentivar diversas mulheres para o crescimento e empreendedorismo feminino nos dias de hoje.

Fotos:Ivadir Oliveira

Texto:Milena Delwaide