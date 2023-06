JAGUARIÚNA REALIZA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROPÕE NOVAS AÇÕES

A Conferência Municipal de Assistência Social discutiu novas ações para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na manhã desta sexta-feira, 16, em Jaguariúna. Aberto à população o evento contou com a presença da vice-prefeita, Rita Bergamasco, da secretária da pasta, Andrea Lizun, da presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Ana Letícia Franco, do Presidente da Câmara, Romilson Nascimento, e dos vereadores Ton Proêncio, Willian Morrinho e Afonso Lopes Silva.

O tema principal deste ano foi “Reconstrução do SUAS: o SUAS que temos e o SUAS que queremos” e a palestra foi feita por Lúcio Locatelli, que é formado em Administração, especialista em Cadastro Único e Programas de Transferência de Renda, idealizador de duas práticas inovadoras publicadas no Observatório de Boas Práticas do Programa Bolsa Família e finalista do Prêmio Mário Covas 2015.

A vice-prefeita, Rita Bergamasco, destacou o progresso de Jaguariúna. “A nossa cidade é referência na região assistência social. Mas sabemos que há muitos desafios a serem superados e estamos trabalhando para isso. Afinal, o que tira as pessoas da pobreza é dignidade de moradia e de trabalho”, concluiu a vice-prefeita.

Andrea Lizun, secretária de Assistência Social, falou sobre a importância da conferência em favor da população. “Hoje é um dia de reflexão sobre o quanto avançamos na conquista dos direitos sociais e o quanto ainda temos de desafios. Daqui vão sair propostas para a Conferência Estadual e depois para a Federal”, disse a secretária.

Fotos: Samuel de Oliveira