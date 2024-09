TCE APROVA CONTAS DA PREFEITURA DE JAGUARIÚNA

As contas de 2022 da Prefeitura de Jaguariúna foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). O parecer favorável do órgão responsável pela fiscalização e controle fiscal e orçamentário dos municípios e do Estado foi emitido em sessão plenária do TCE na última terça-feira, dia 24 de setembro.

Assim, a gestão do prefeito Gustavo Reis obteve a aprovação de todas as contas da Prefeitura de Jaguariúna julgadas até o momento pelo TCE-SP. O Tribunal já julgou e aprovou as contas da Prefeitura de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e agora 2022.

Além de ter todas as contas aprovadas pelo órgão de fiscalização dos municípios, a atual gestão da Prefeitura de Jaguariúna também obteve, em 2020, 2021 e 2023, a nota máxima no índice CAPAG do Tesouro Nacional, do governo federal, que avalia diversos aspectos das finanças públicas e a capacidade de pagamento dos estados e municípios de todo o País.

“Esse resultado reafirma o compromisso da nossa gestão com a transparência, a responsabilidade fiscal e a boa administração dos recursos públicos. Ter todas as contas da Prefeitura aprovadas pelo TCE-SP é uma conquista que demonstra a consistência e seriedade da nossa atuação à frente da Administração municipal. Isso também é reflexo das boas práticas de gestão que implementamos, sempre com o foco em oferecer serviços de qualidade para a população e proteger o interesse público”, disse o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

Foto: arquivo