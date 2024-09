Corte da ExpoArtur 2014 é eleita em Artur Nogueira

Foto: redes sociais

De Artur Nogueira

Em uma noite de beleza e glamour Artur Nogueira elegeu na noite da última sexta-feira, dia 6 de setembro, a Corte da ExpoArtur 2024.

No concurso realizado no Salão de Festas Salles Eventos, após os desfiles das 11 candidatas foram eleitas Camili Mazzetto, como Rainha da ExpoArtur, Manuela Giratto ficou com o título de 1ª Princesa, e Renielle Prates com o de 2ª Princesa.

O evento realizado todos os anos para eleger a Corte da ExpoArtur contou com a presença de autoridades locais, familiares e apoiadores das concorrentes.

A eleição da nova corte, dá início aos eventos em preparação para a grandiosa festa deste ano, que acontece entre os dias 18 a 26 de outubro com grandes atrações musicais e rodeios.