Tentativa de Homicídio em Estiva Gerbi: Mulher é Esfaqueada e Está em Estado Grave

Na tarde do dia 2 de setembro, uma tentativa de homicídio foi registrada em Estiva Gerbi, deixando uma vítima em estado grave. Segundo informações, a vítima, identificada como M. , foi encontrada ao solo com um objeto perfurocortante cravado nas costas, no lado superior esquerdo, aparentemente uma faca sem cabo.

A agressora, T. permaneceu no local e alegou que, após uma discussão, a vítima teria entrado em sua residência e pego a faca, com a qual tentou agredi-la. Em meio à luta corporal, a indiciada teria desarmado a vítima e, em seguida, a atingido com a faca.

Devido à gravidade dos ferimentos, que incluem a perfuração de um pulmão, a vítima não pôde fornecer sua versão dos fatos. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada ao Pronto Atendimento de Estiva Gerbi, onde foi estabilizada e transferida para a Santa Casa de Mogi Guaçu. Conforme a última atualização, seu estado é grave, mas estabilizado, e a vítima deve passar por cirurgia.

A indiciada foi presa em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. Inicialmente, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Estiva Gerbi, mas foi transferida para o CPJ de Mogi Guaçu, onde a delegada de plantão, ratificou a prisão. T. permanece detida à disposição da Justiça.