JAGUARIÚNA REALIZA CONFERÊNCIA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NESTE SÁBADO

Evento, que vai acontecer no Teatro Municipal, terá a participação de Sônia Samudio, mãe de Eliza Samudio, assassinada em 2010

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, realiza neste sábado, dia 19 de agosto, o evento “Fortalecendo Vozes: Conferência sobre a Violência Contra a Mulher”, no Teatro Municipal Dona Zenaide, a partir das 16h.

Uma das palestrantes é Sônia Samudio, mãe de Eliza Samudio, assassinada em 2010. Eliza foi vítima de estrangulamento e esquartejamento no sítio do goleiro Bruno, seu então namorado, em Minas Gerais.

Em depoimento à polícia na época, o goleiro – que foi condenado pelo caso – disse que os restos mortais de Eliza foram jogados para cachorros. Até hoje o corpo não foi encontrado. Sônia Samudio vai falar sobre Feminicídio e a dor da família.

O evento – dentro do Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher – contará com palestras, roda de conversa e exposição sobre a importância do combate à violência contra a mulher. A entrada é gratuita.

Promovido pela Secretaria de Turismo e Cultura, os painéis de debate terão de 15 a 20 minutos de duração, com a realização de uma roda de conversa após o fim das palestras.

A exposição sobre feminicídio poderá ser conferida no Hall do Teatro Municipal nos dias 19, 20, 21 e 22 de agosto, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h.

SERVIÇO

Fortalecendo Vozes: Conferência sobre a Violência Contra a Mulher

Data: 19/08/2023

Coffee: 14h às 15h50

Horário do evento: das 16h às 19h30

Local: Teatro Municipal Dona Zenaide

Exposição sobre Feminicidío: 19/08, 20/08, 21/08 e 22/08 – das 9h às 12h e das 13h30 às 16h00, no Hall do Teatro Municipal.

Confira a relação de palestrantes:

– Marta Livia Suplicy

Tema: Como nasceu a mostra e o que ela representa na prevenção ao feminicídio e a violência contra mulheres e meninas

– Luiza Eluf

Tema: Feminicídios no Brasil – Uma doença social

– Sueli Amoedo

Tema: Projetos de enfrentamento à violência contra a mulher e dados atualizados

– Luci Just

Tema: Atenção! “Feminicídio” dá sinais antes de acontecer!

Sônia Samudio

Tema: Feminicídio – a dor da família

– Amanda Guidetti

Tema: Atuação da Polícia Civil no combate à violência doméstica

Foto: Ivair Oliveira