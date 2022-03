Jaguariúna recebe cinema pet friendly gratuito neste final de semana

O Cine Autorama chega à cidade nos dias 26 e 27 de março, com dois filmes por dia, às 19h15 e às 21h30, no gramado do Centro Cultural

Jaguariúna recebe cinema pet friendly gratuito neste final de semana

Jaguariúna será palco neste final de semana de quatro sessões gratuitas de cinema drive-in. O Cine Autorama chega à cidade nos dias 26 e 27 de março, com dois filmes por dia, às 19h15 e às 21h30, no gramado do Centro Cultural – em frente ao Boulevard.

Para ter acesso aos ingressos os interessados devem se inscrever pelo site www.cineautorama.com.br.

O evento contará com a programação de filmes focados em animais de estimação e será pet friendly, ou seja, adaptado para o público levar o seu animal de estimação.

No sábado, dia 26, o primeiro filme a entrar em cartaz será a aventura nacional “Turma da Mônica – Lições”. Em seguida, será a vez do emocionante “Marley & Eu”.

No domingo, dia 27, o longa “Garfield: O Filme” abre as exibições, que será complementada em grande estilo com o divertido “Scooby! O Filme”.

O Cine Autorama em Jaguariúna é viabilizado através do ProAC, com patrocínio da Mars, apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura de Jaguariúna, realização Brazucah Produções, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo.

Protocolos de Segurança:

O evento seguirá todas as normas de segurança preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelas autoridades locais. A limitação será de até quatro pessoas por veículo, para que casais com filhos possam participar.

A organização recomenda ainda que compareçam juntas no mesmo carro apenas pessoas que estejam convivendo durante o período de distanciamento social ou que residam na mesma casa. Também será mantida uma distância mínima de dois metros entre os veículos.

Será obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação (com duas doses) para maiores de 12 anos.

Sobre o Cine Autorama

O Cine Autorama foi o primeiro cinema drive-in móvel a surgir no Brasil. Concebido pela Brazucah Produções e com mais de seis anos de estrada, o projeto democratiza o acesso à cultura e já realizou mais de 360 sessões para cerca de 85 mil pessoas em todo o país. Somente em São Paulo, o circuito itinerante já marcou presença em locais icônicos da cidade como o Memorial da América Latina, praça Charles Miller, Assembleia Legislativa de São Paulo e aeroporto Campo de Marte. Desde o começo, já foram exibidas sessões gratuitas para mais de 85 cidades de diferentes estados brasileiros.