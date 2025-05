Anarkia, Rosário e Os D Menor se garantem nas quartas de final da Copa Itapira de Futsal

Na sexta-feira (16), o Ginásio de Esportes ‘Santo Breda Sobrinho’, no Centro de Lazer, recebeu dois jogos da Copa Itapira de Futsal Adulto. Pelo Grupo I, o River Plate goleou a Luma Implementos por 7 a 1. Em seguida, pelo Grupo II, o Os D Menor aplicou 7 a 0 no Olympique de Marseille.

Na segunda-feira (19), no Ginásio ‘José Carlos Malandrin’, nos Prados, o Olympique voltou à quadra, mas acabou derrotado novamente, desta vez por 6 a 3 para o Rosário Central. Fechando a rodada, o Anarkia venceu o Pavilhão por 4 a 1, garantindo a liderança isolada do Grupo II.

MATEMÁTICA

Com os resultados, o Grupo II já tem seus três primeiros classificados definidos: Anarkia, Rosário e Os D Menor. A briga agora é pela quarta vaga. O Good Jésus, atualmente com 5 pontos, depende apenas de si: se vencer o Anarkia na última rodada, garante a classificação. Em caso de empate ou derrota, terá que torcer contra o Pavilhão, que enfrenta o Marseille, que ainda sonha com a vaga, mas precisa de uma combinação de resultados e tirar um saldo de 12 gols em relação ao Good Jésus. O Pavilhão, por sua vez, avança se o Good não vencer e ele próprio derrotar o Marseille.

No Grupo I, Liverpool e River Plate já estão classificados, mas a disputa pelas outras duas vagas segue aberta. Na próxima sexta-feira (23), os líderes se enfrentam às 19h30 no Lazer. Na sequência, às 20h, a Luma encara o Red Bull, que pode carimbar a sua vaga. A rodada final do grupo acontece no dia 28 de maio, com River Plate x Red Bull e Luma x Deportivo Itapirense.