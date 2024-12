JAGUARIÚNA TERÁ R$ 7,5 MILHÕES DE INVESTIMENTOS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO

Jaguariúna vai receber mais R$ 7,5 milhões destinados a importantes obras de saneamento básico no município. Os recursos foram anunciados na 32ª Reunião Ordinária dos Comitês PCJ (CBH-PCJ, PCJ Federal e CBH-PJ1), realizada na última terça-feira, 10 de dezembro, em Louveira. Os recursos são provenientes da cobrança pelo uso da água em rios da União, a Cobrança PCJ Federal.

Os contratos assinados contemplam projetos estratégicos para Jaguariúna. São R$ 4,1 milhões para a implantação da Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB) do bairro Florianópolis, com rede de recalque e emissário, e mais R$ 3,4 milhões para obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Camanducaia, incluindo a construção de uma estação elevatória de lodo, totalizando R$ 7,5 milhões.

Segundo o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Jaguariúna, o bairro Florianópolis, que atualmente lança esgoto in natura no rio Jaguari, será diretamente beneficiado. A implantação da EEEB Florianópolis conectará o esgoto à ETE Vila Primavera, por meio de uma rede de recalque. A longo prazo, a estação terá capacidade para atender cerca de 6.300 habitantes e 1.572 unidades habitacionais, incluindo os 2.808 moradores atuais do bairro.

O sistema também beneficiará outras regiões, como Terras de Capela do Santo Antônio, Pinheiros e Vila Primavera, contribuindo para o crescimento sustentável do município.

O novo sistema também trará melhorias significativas para a qualidade ambiental do rio Jaguari, preservando os recursos hídricos e promovendo a saúde pública. “Com esse investimento, Jaguariúna não só amplia sua capacidade de saneamento, como também se consolida como referência na gestão de recursos hídricos”, destacou o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

A Prefeitura de Jaguariúna já investiu no setor mais de R$ 20 milhões desde 2021 em várias ações e obras, entre elas a inauguração das estações de tratamento de água (ETAs) 5 e 6 e dois novos reservatórios no Capotuna. Também instalou um sofisticado software de telemetria que possibilita o acompanhamento e a gestão, em tempo real, de todo o sistema hídrico e de abastecimento da cidade.

Foto: Ivair Oliveira