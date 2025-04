Centro de Especialidades da Franco Montoro aumenta 100% o quadro de especialidades médicas e passa a atender aos sábados

O Centro de Especialidades da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, localizado no Boulevard Bandeirantes, aumentou em 100% o quadro de especialidades médicas, saltando de sete para 14 áreas de assistência. Além disso, o espaço também ampliou os dias de atendimento, incluindo, agora, os sábados com horário de funcionamento das 7h às 12h (exceto feriados).

Inaugurado em setembro de 2024, o espaço iniciou os trabalhos com as especialidades médicas de cardiologia, dermatologia, gastroenterologia, hematologia, otorrinolaringologia, psiquiatria e obesidade infantil. E, desde fevereiro de 2025, passou a contar com outras sete especialidades de atendimento: nefrologia, neurologia, endocrinologia, ortopedia, pneumopediatria, alergista e imunologia pediátrica.

Além das especialidades médicas, o espaço oferece ainda os serviços de nutrição e de psicologia. Para os casos de atendimentos psicológicos, o interessado deve entrar em contato pelo e-mail: ambulatorio@francomontoro.com.br ou pelo WhatsApp: 19.99910.3490 (apenas para mensagens escritas).

Em sete meses de atividades, o órgão realizou 3.025 atendimentos, sendo 2.348 consultas e 677 procedimentos, sendo os seguintes números:

Consultas

Consulta e orientações com enfermeira – 36

Atendimento de Enfermagem (enfermeira e auxiliar de enfermagem) – 607

Consulta e orientações com nutricionista – 116

Consulta com médicos especialistas – 1.538

Atendimento psicologia (individual) – 51

Procedimentos

Atividade e orientação em grupo com o tema Alimentação Saudável – 2

Avaliação antropométrica – 287

Aferição de pressão arterial – 360

Orientação nutricional e dietoterapia – 9

Avaliação nutricional – 19

Centro

O Centro de Especialidades da Franco Montoro está situado no Boulevard Bandeirantes – 2º Piso, na Vila Pinheiro, e proporciona atendimento para toda a população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O trabalho é fruto de uma parceria entre a instituição de ensino e a Prefeitura de Mogi Guaçu por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O local realiza atendimento de consultas e procedimentos de especialidades médicas, sendo o trabalho executado por profissionais graduados e pós-graduados juntamente com os alunos de medicina da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro, que se encontram em fase de finalização do curso e sob supervisão direta dos profissionais.

O serviço é de assistência à saúde de média complexidade e, por isso, os agendamentos das consultas são feitos como no AME e no CEM, ou seja, o usuário deverá passar por consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima da sua residência, para que tenha um encaminhamento ao especialista.

“Feito isso e, após avaliação, exames e a critério médico, se necessário, o usuário será encaminhado para um especialista. Portanto, a consulta será agendada pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, no local onde tiver a disponibilidade para uma vaga mais rápida seja no AME, CEM ou Centro de Especialidades da Franco Montoro”, informou a enfermeira e coordenadora do Centro de Especialidades da Franco Montoro, Graziela Maria Lellis.

Centro de Especialidades da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro

Local: Boulevard Bandeirantes

Endereço: Avenida Bandeirantes, 1.645, Vila Pinheiro – 2º Piso

Horário: Segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h; e aos sábados das 7h às 12h (exceto feriados).

Telefone: (19) 3861.6606 – opção 8

WhatsApp: (19) 99910.3490 – habilitado apenas para mensagens escritas e sem atendimento de ligações e de mensagens de áudio