Canta Guaçu 2025 – Raízes Sertanejas celebra os 148 anos de Mogi Guaçu

Nos dias 08 e 09 de abril de 2025, a partir das 19h30, o Teatro Municipal TUPEC, localizado no Centro Cultural José Fantinato, será palco de uma grande celebração musical em homenagem aos 148 anos de Mogi Guaçu. O Canta Guaçu 2025 – Raízes Sertanejas promete emocionar o público com duas noites inesquecíveis repletas do melhor da música sertaneja.

Com um repertório dedicado às tradições sertanejas, o evento contará com apresentações de artistas renomados, como José Ricardo, Ronaldo, Tabata Rocha e Monika Ferry, além da brilhante participação da Orquestra de Viola Caipira Coração Caboclo e da Corporação Musical Marcos Vedovello. Os espectadores terão a oportunidade de reviver grandes clássicos sertanejos em um ambiente de pura nostalgia e emoção.

Os ingressos já estão disponíveis para reserva no site www.megabilheteria.com. No dia do evento, a entrada será garantida mediante a doação de 01 kg de açúcar, 01 litro de leite (longa vida) ou 01 litro de óleo, que serão destinados à Santa Casa de Mogi Guaçu.

Além de celebrar o aniversário da cidade, o Canta Guaçu 2025 reforça o espírito de solidariedade, convidando a população a se unir em prol de uma causa nobre.

Não perca essa oportunidade de vivenciar momentos especiais ao som da música sertaneja e contribuir para uma boa causa. Chame seus amigos e familiares e venha fazer parte desta grande festa!