Jaguatirica é atropelada na Rodovia Professor Zeferino Vaz

Animal foi localizado por funcionário da concessionária que administra a estrada na manhã desta quinta-feira, no trecho que corta Cosmópolis

Uma jaguatirica morreu atropelada na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no trecho que corta a cidade de Cosmópolis. O animal foi encontrado na manhã desta quinta-feira (31), pela Rota das Bandeiras, concessionária que administra a estrada.

O atropelamento da jaguatirica aconteceu entre a noite de quarta-feira (30) e a manhã desta quinta, no Km 140, próximo da ponte do Rio Pirapitingui, trecho de Cosmópolis, na pista sentido o município de Conchal. Ainda não se sabe qual veículo teria acertado o felino.

“O animal foi localizado por um funcionário da empresa, às 7h20, no acostamento da pista sentido Conchal”, informou a Rota das Bandeiras. “Não houve bloqueio no trânsito”. A Defesa Civil de Cosmópolis foi ao local e recolheu o animal, que foi enviado para o Centro de Controle de Zoonoses do município, onde deveria ser incinerado.

A jaguatirica se parece e é muito confundida com a onça-pintada. Mas as diferenças estão no porte do animal e estilo das manchas. O felino tem um porte médio, chegando a medir entre 72 e 100cm. Na idade adulta pode atingir 1,35 metros, incluindo a cauda. A onça pode chegar a 145 quilos e ocorre apenas no Pantanal brasileiro.

A jaguatirica, que tem o nome científico é Leopardus pardalis, trata-se de um mamífero da família dos felinos. Possui hábitos noturnos, é nativo da América e considerado o terceiro maior do continente, depois da onça-pintada e do puma. Vive também nas matas da região, mas está ameaçado de extinção.

“A Concessionária monitora continuamente as ocorrências envolvendo animais silvestres e na região onde o animal foi encontrado são raras as ocorrências, devido a existência de uma passagem de fauna sob a ponte da rodovia neste segmento”, destacou a Rota das Bandeiras.

A concessionária esclareceu que na região de Cosmópolis apoia a restauração ecológica das áreas de preservação permanente, no projeto chamado Corredor das Onças. “Ressaltamos que a presença de fauna em rodovias ocorre por diversos fatores, principalmente pela pressão antrópica (ação humana) no habitat natural dos animais”.

A concessionária informou que também realiza ações de conscientização e reforça a sinalização dos locais com incidência de animais, para alertar os motoristas sobre a possível presença nas rodovias. Em maio do ano passado, uma onça-parda morreu após ser atropelada por um caminhão na Zeferino Vaz, na altura do Km 118, na região do distrito de Barão Geraldo, em Campinas.