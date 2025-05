Homem foge e abandona drogas e materiais usados em golpes em Mogi Guaçu

Polícia Militar apreende entorpecentes e equipamentos ligados a fraudes bancárias no bairro Santa Terezinha

Na tarde da última terça-feira (27), uma equipe da Polícia Militar apreendeu drogas e diversos objetos relacionados a crimes de estelionato, durante patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha, em Mogi Guaçu.

Segundo a corporação, os policiais avistaram um indivíduo saindo de uma residência. Ao perceber a viatura, o homem retornou rapidamente para o imóvel e fechou o portão. Ainda assim, foi possível visualizar por cima do muro o momento em que ele jogava no chão um invólucro contendo cocaína antes de fugir pelos fundos da casa.

Durante vistoria no local, os agentes encontraram 131 microtubos com cocaína, 33 porções de ecstasy, uma balança de precisão, cerca de 1.000 microtubos vazios e outros materiais utilizados no tráfico. Também foram apreendidos equipamentos eletrônicos e documentos, como um CPU gamer, notebook, três máquinas de cartão, 13 cartões de crédito em nomes diversos, um pen drive, cinco celulares, duas certidões de nascimento, três RGs, uma CNH e R$ 110 em dinheiro.

No interior da residência, os policiais identificaram ainda um computador ligado com uma conversa aberta. Segundo informações, o indivíduo estaria utilizando inteligência artificial para aplicar golpes bancários com o uso de cartões de crédito.

Todos os materiais foram levados para a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde ficaram apreendidos para investigação.