JH – Dr. Fernando assina autorização para início de 5 novas obras em Holambra

Dr. Fernando assina autorização para início de 5 novas obras em Holambra

O prefeito Fernando Fiori de Godoy assinou na última quinta-feira, 9 de janeiro, a ordem de serviço para início de cinco novas obras em Holambra. Entre as melhorias estão a reforma e ampliação da escola municipal Novo Florescer, no Fundão, nova etapa da remodelação da Rota dos Imigrantes e Alameda Maurício de Nassau e a reforma do Portal de acesso à cidade. Outra fase da construção do parque Cidade da Criança também foi autorizada pelo chefe do executivo.

A escola Novo Florescer será reformada e ampliada, passando a contar com novo pátio, mais duas salas de aula, secretaria, diretoria, sala de reunião de professores, banheiro acessível e de funcionários, copa para os servidores, almoxarifado, área de serviços e um novo acesso ao prédio. A melhoria será financiada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional por meio de convênio de cerca de R$ 400 mil, com R$ 45 mil de contrapartida da Prefeitura. A obra começa já na próxima semana.

“Essa é uma melhoria que a administração vem buscando há algum tempo e uma necessidade antiga que beneficiará fortemente os funcionários e alunos da unidade”, comentou o prefeito. “Essa reforma e ampliação irá melhorar a estrutura oferecida aos estudantes e, consequentemente, a qualidade dos serviços desenvolvidos na escola”.

Também com previsão de início imediato, a quarta etapa do parque Cidade da Criança é fruto de investimento de aproximadamente R$ 620 mil da Secretaria de Estado do Turismo por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, o DADE. As obras incluem iluminação, paisagismo e a abertura de um lago, um posso artesiano e a construção de um deck.

O DADE viabilizou ainda investimento de R$ 848 mil, somado à contrapartida da Prefeitura, para a continuidade da remodelação da Rota dos Imigrantes. A segunda etapa do convênio contemplará o trecho que liga a Rua Gildo Grigol à Praça da Cachoeira. Assim como na primeira etapa, a melhoria engloba a conclusão de calçada e estacionamento, recapeamento asfáltico, criação de ciclovia, faixas adaptadas para deficientes visuais no novo calçamento, instalação de passagens elevadas para pedestres e novo mobiliário urbano.

A Alameda Maurício de Nassau também inicia na próxima semana a etapa quatro de sua remodelação. O trecho que receberá intervenções será a praça em frente à Igreja Matriz. O projeto, de R$ 250 mil, também com recursos do DADE, reúne melhorias no calçamento, com piso intertravado; na iluminação pública, com instalação de novos postes; na acessibilidade, com instalação de rampa de acesso para cadeirantes; e na estrutura da praça, com colocação de novos bancos em concreto e instalação de um obelisco que simbolizará o Padroeiro de Holambra (Divino Espirito Santo).

“É um conjunto de investimentos voltados à melhoria da infraestrutura urbana nesses pontos da cidade”, destaca Dr. Fernando. Com início previsto para os próximos 15 dias, o Portal Turístico, principal acesso ao município, também vai passar por reforma. Serão R$ 350 mil aplicados por meio do DADE para reparos na fachada, troca de portas e melhorias na iluminação e paisagismo.

Dr. Fernando exalta a importância da Secretaria de Estado do Turismo e, em especial, do título de estância turística ostentado pela cidade para o desenvolvimento local.

“Essa é uma ferramenta que vem ajudando muito no crescimento de Holambra. É um recurso direto criado para beneficiar a execução de obras nas estâncias balneárias, turísticas, hidrominerais e climáticas”, explica. “Não pode ser aplicado em nenhuma outra área, mas independentemente disso nos ajuda muito na execução de obras importantes para Holambra”.