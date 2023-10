Jogo das Estrelas, apresentações musicais e pescaria agitam fim de semana do aniversário de Holambra

Uma programação diversificada marcou a celebração dos 32 anos de emancipação político-administrativa de Holambra. Música ao vivo e atividades culturais e desportivas agitaram o fim de semana no município.

Apresentações dos Gaiteiros de Holambra, do Grupo Reviver, da Fanfarra Amigos de Holambra, do Grupo de Dança Folclórica, da Orquestra de Viola Caipira e de alunos da Escola Municipal Jardim Flamboyant, além de uma emocionante chuva de pétalas, marcaram o início das comemorações na sexta-feira (27) na Rua da Amizade (Rua Coberta). A atividade contou com a participação do prefeito Fernando Capato, de sua esposa Yvonne Schouten Capato, do vice-prefeito Miguel Esperança, do deputado estadual Lucas Bove, de vereadores e de representantes de entidades militares, religiosas e civis.

“As comemorações do aniversário da cidade são um exemplo de como a cultura de nossa terra é vasta e maravilhosa”, falou o empresário e presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Pablo Schoenmaker. “Este é um momento em que podemos celebrar a união e nossa diversidade, honrar nossa história e, acima de tudo, poder encher o peito de orgulho de viver aqui e contribuir cada um à sua maneira para que a Holambra seja o que é hoje”.

Pouco mais tarde, o Estádio Municipal Zeno Capato recebeu grandes estrelas do futebol brasileiro para o “Holambra de Olho no Lance”. Craques como Careca, Müller, Macedo, Zenon e Fumagalli enfrentaram o time de veteranos da cidade e venceram por 4 a 2. O prefeito do município marcou para a equipe local. O empresário Roberto Macedo Lopes, de 46 anos, acompanhou a partida com a família. “Foi muito gostoso ver de perto jogadores que fizeram história no futebol”, falou. “Sempre fui fã do Careca. Além de grande jogador, uma grande pessoa”. À noite a festa voltou para a Rua Coberta, com o Holambra em Louvor, que contou com momentos de oração com pastores da cidade e apresentações das bandas Plenitude e Chamados. “Foi um momento muito agradável poder estar ali adorando a Deus e declarando as bençãos sobre essa cidade maravilhosa em que moramos”, disse Joice Natalia Pires Pasqualeti, moradora do Centro. “Amei a disponibilidade em prover eventos para todos os tipos de gosto e crença”, elogiou.

No sábado, dia 28, o palco da Rua Coberta deu lugar ao modão, ao sertanejo universitário e ao country rock. A Orquestra de Viola Caipira de Holambra, as duplas Jean e André, João Villa e Rafael e também Bruno Valente e banda marcaram presença e não deixaram ninguém parado. A estudante Beatriz Pino Janini acompanhou as apresentações com familiares e amigos. “Gostei de todos os shows, mas especialmente do João Villa e Rafael”, falou. “Eu achei muito legal porque shows assim mudam a nossa rotina. É muito bacana poder ter diversão assim tão pertinho de casa”.

Para fechar a programação, no domingo, dia 29, uma pescaria agitou a Nossa Prainha. O líder de estoque Paulo Henrique de Souza Leite esteve no local para participar da atividade. “Consegui pescar uns 17 quilos. Dei peixe para a família inteira. Vamos fazer no forno, frito. Dá para comer peixe a semana inteira”, brincou. “Achei muito legal a ideia de soltar peixes para a gente brincar e se divertir”. Também durante a manhã a cidade recebeu o Festival de Orquestras de Viola Caipira do Circuito das Águas Paulista. “Fiquei muito feliz de fazer parte dessa festa”, disse o violeiro Gustavo Med, morador do bairro Alegre. “Nosso grupo se apresentou em todos os dias de festa e teve a oportunidade de mostrar mais um projeto cultural do município que deu certo. No encerramento, recebemos as orquestras convidadas de braços abertos e houve uma sinergia muito grande. Foi um presente para nós e para todos os holambrenses”, falou.

“Foram 3 dias de muita comemoração e alegria”, avaliou o prefeito. “A população atendeu nosso chamado e celebrou conosco. Fiquei muito feliz de encontrar pessoas de todos os cantos do município curtindo nossa programação de forma pacífica e descontraída”.