Carnês de IPTU serão disponibilizados a partir de 20 de janeiro em Mogi Mirim

Talões serão entregues nas residências, poderão ser retirados no Poupatempo ou impressos através do site da Prefeitura

A partir do dia 20 de janeiro será iniciada a distribuição dos carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Segundo a Secretaria de Finanças, os munícipes não precisarão buscar pelos talões na Prefeitura, já que eles serão entregues nas residências, de acordo com os endereços constados nos cadastros da Prefeitura. “Os talonários serão entregues somente no endereço do imóvel, quando edificados e no local inscrito pelo proprietário, quando se tratar de terrenos”, explicou o secretário interino da Pasta, Edson de Andrade.

POUPATEMPO

A Central de Atendimento da Prefeitura, no Poupatempo, é outra opção para a retirada do carnê de IPTU. Os interessados poderão comparecer no local, somente depois de 20 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h30, e aos sábados, das 9h00 às 12h30. Neste caso, o munícipe deve apresentar documento pessoal ou outro documento que comprove a titularidade do imóvel.

No local, o interessado também poderá solicitar a emissão das parcelas dos acordos de dívida ativa, efetivação de novos acordos parcelados ou à vista, além de atualização de boletos.

ONLINE

Outra opção é o contribuinte imprimir o boleto do IPTU através do site da Prefeitura(www.mogimirim.sp.gov.br), no ícone IPTU Online. O sistema online permite também a obtenção de segunda via do documento e das taxas mobiliárias como “taxas de licença” e “ISSQN fixo”.