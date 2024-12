Prefeitura promove Festa de Natal para famílias de Artur Nogueira neste sábado

Festa acontece na Praça CEU das Artes, das 9h às 13h; haverá brinquedos, guloseimas e muito mais

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza neste sábado, 14 de dezembro, a tradicional Festa de Natal voltada às famílias socialmente vulneráveis do município. O evento acontecerá no CEU das Artes, localizado na Rua Ricardo Tagliari, nº 235, no Parque dos Trabalhadores, das 9h às 13h, com a expectativa de reunir cerca de 1.000 pessoas.

A programação especial inclui brinquedos infláveis, pintura facial, lanches com refrigerantes, além da entrega de doces e outros brindes para as crianças. O objetivo é proporcionar momentos de alegria e integração, reforçando o espírito natalino e o compromisso da administração municipal com o bem-estar social.

O prefeito Lucas Sia (PL) destaca a importância da ação como forma de levar carinho e esperança às famílias que mais precisam. “O Natal é uma época de união e solidariedade. Promover essa festa é uma maneira de demonstrar que estamos atentos às necessidades das famílias de Artur Nogueira, criando oportunidades para que todas as crianças possam viver a magia desta data tão especial”, afirmou o chefe do Executivo.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social Social, Daiane Mello, também ressalta o papel do evento no fortalecimento dos vínculos comunitários. “Sabemos o quanto pequenos gestos podem transformar realidades. Essa festa é um símbolo do cuidado que temos com cada família atendida pelos nossos programas e serviços. Queremos proporcionar um dia de muita alegria e inclusão para todos que estiverem presentes”, destacou Daiane.

A Festa de Natal é aberta às famílias da comunidade e para às famílias previamente cadastradas nos serviços de assistência social do município, reforçando a política de acolhimento e cuidado integral desenvolvida pela gestão.