Jorge Jesus: “Os torcedores do Flamengo querem que o Benfica perca por um motivo, e sei qual é”

Dois dias após a traumática e precoce eliminação na Liga dos Campeões no comando do Benfica, o técnico Jorge Jesus concedeu uma entrevista coletiva.

E mostrou que levou numa boa as provocações dos torcedores do Flamengo nas redes sociais após a derrota para os gregos do PAOK.

Perguntado sobre essa relação de amor e ódio com o clube carioca, o treinador português respondeu:

– Ódio? Está enganado, é amor. Eram 50 milhões que amavam. Tinha 70 mil pessoas gritando o meu nome todos os jogos.

É por isso que eu acredito que os torcedores do Flamengo querem que o Benfica perca por um motivo, e eu sei qual é (risos) – disse Jorge Jesus, dando a entender que os fãs do clube carioca gostariam do seu retorno.

– Não queria falar muito nisso, porque é um clube que me marcou muito. Foi onde conquistei os títulos mais importantes do mundo. Nunca vou esquecer. E nunca serei ingrato.

Não é por estar no Benfica que vou dizer que os torcedores do Flamengo me odeiam. É o contrário – frisou.

Questionado se tem algum arrependimento por ter trocado o Flamengo pelo Benfica, Jesus foi enfático.

– O futebol é feito de decisões de risco. Arrependimento não tenho e isso não me passou pela cabeça. Cada vez mais me motiva o fato de não termos passado nesta primeira eliminatória.

O Darwin (atacante uruguaio contratado pelo clube) chegou há uma semana e o processo de evolução individual e coletivo demora tempo – completou Jesus.

– Quando tomei a decisão de vir para o Benfica, que quer ganhar todos os objetivos, está aumentando o nível. Isso tem feito parte da minha carreira como treinador desde que deixei o Benfica até chegar ao Flamengo.

Quando sai do Brasil, sabia que iríamos ter uma tarefa difícil, mas que iríamos fazer uma boa equipe. O Benfica vai montar um time forte e com muita qualidade.