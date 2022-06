Josimar Júnior conquista segundo pódio consecutivo em Interlagos em sua classe na Porsche Cup

Piloto do carro 991.2 #77, da Hebron, chega em 8º na geral da categoria e mantém a terceira posição na classificação do campeonato, com 40 pontos. Próximo compromisso será no final de semana de 11 e 12 de agosto, em Termas de Rio Hondo, na Argentina

São Paulo (SP) — Josimar Júnior terminou o final de semana da terceira etapa da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, disputada no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, com um resultado positivo. Na corrida final do evento, o pernambucano da Hebron chegou à oitava posição na categoria Sprint Challenge e ficou em terceiro entre os carros da classe Sport. O piloto completou as 16 voltas dos 4.309 metros da pista em 27min27seg743. O piloto que havia conquistado o segundo lugar na corrida 1. O resultado o manteve na terceira posição do campeonato em sua divisão, totalizando 40 pontos.

A corrida teve grid invertido para aos oito primeiras posições e isso deixou Josimar Júnior à frente na largada. Mas na curva do “S” da Junção da pista de 4.309 metros de extensão do autódromo paulistano no meio da terceira volta, quando tentava defender a liderança, o fez rodar na pista e o reposicionou em 15º. . Duas voltas mais tarde Josimar recuperou duas posições e avançava na corrida. A partir daí, foi uma corrida de recuperação, para conquistar o pódio na sua divisão.

“Uma pena que rodei na prova, mas o carro estava travando um pouco na traseira e não consegui segurar. Mesmo assim, garantir um terceiro lugar em Interlagos, no ano de estreia, depois de um segundo na primeira corrida, foi um bom resultado pra mim. Tenho ainda muito aprendizado pela frente. Estou muito feliz pelo meu desempenho neste final de semana”, comenta o pernambucano.

O piloto da Hebron correu toda a terceira etapa da Porsche Cup com a insígnia da ação “Um Time só”, apoiado pela Hebron, que visa arrecadar suprimentos para as mais de 10 mil famílias desabrigadas pelas fortes chuvas do final de maio, na região metropolitana do Recife.

O próximo compromisso de Josimar Júnior será na quarta etapa da competição, programada para os dias 11 e 12 de agosto, nas pistas de Termas de Rio Hondo, localizada na província de Santiago de Estero, na Argentina. Lá será disputada a 50ª corrida no exterior de toda a história da competição. As provas da Porsche Cup Brasil têm transmissão ao vivo da Band e do Sportv, além dos canais oficiais da categoria, via streaming.

Josimar Júnior disputa a Porsche Cup e, para as provas do campeonato Sport, conta com o patrocínio da Hebron e Energiclin, e, ainda, para as provas da Endurance, com o suporte da Dislub, Exmed e JBS Motors.

Sobre Josimar Júnior

O piloto, de 44 anos, fez carreira toda no kart. Iniciou em 2014 e conquistou alguns títulos como o de Campeão Paraibano F4 em 2014 e 2015, de Campeão Pernambucano Sênior 2T em 2014 e Campeão Paraibano Sênior 2T em 2018. Foi campeão da Sprint Race Brasil e vice-campeão da Overall de 2019, em uma brilhante temporada de estreia na competição pela categoria GP. Em 2020, ficou com a quinta posição na classificação final do campeonato na categoria PROAM, no Overall e no torneio da GT Sprint Race Brasil.

PORSCHE CUP C6 BANK MASTERCARD

ETAPA 4 – CAMPEONATO SPRINT – 11 e 12 de junho de 2022

São Paulo (SP) — Autódromo Interlagos

Extensão: 4.309 metros

Sentido anti-horário

Curvas: 15

Segunda corrida – resultados:

Sprint Challenge – Geral

1) #117 Guilherme BOTTURA*, 26min52s647

2) #5 Marcelo TOMASONI, a 11s046

3) #69 Daniel CORREA, a 12s353

4) #3 Cristian MOHR, a 21s064

5) #17 Ricardo FONTANARI , a 25s222

6) #14 André GAIDZINSKI*, a 33s902

7) #555 Ayman DARWICH, a 36s653

8) #77 Josimar JUNIOR*, a 36s826

9) #33 Gustavo ZANON**, a 38s017

10) #71 SangHo KIM**, a 39s044

11) #21 Miguel MARIOTTI*, a 1min07s432

12) #99 Nasser ABOULTAIF**, a 1min20s230

13) #2 Junior DINARDI**, a 1min49s283

14) #7 Piero CIFALI**, a 1 volta

15) #58 Claudio SIMÃO*, a 1 volta

16) #22 Caio CASTRO, a 3 voltas

17) #1 Urubatan JUNIOR, a 4 voltas

18) #52 Beto POSSES*, a 6 voltas

19) #80 Raijan MASCARELLO, a 9 voltas

Não completou 75% da prova:

20) #199 Nelson MARCONDES, a 12 voltas

21) #20 Vina NEVES, a 15 voltas

*Sport

**Rookie

Classificação do campeonato após terceira etapa:

Sprint Challenge – Geral

1) #555 Ayman Darwich, 83

2) #80 Raijan Mascarello, 82

3) #1 Urubatan Jr., 68

4) #3 Cristian Mohr, 68

5) #199 Nelson Marcondes, 59

6) #69 Daniel Correa, 57

7) #5 Marcelo Tomasoni, 57

8) #117 Guilherme Bottura, 49

9) #20 Vina Neves, 47

10) #17 Ricardo Fontanari, 45

11) #50 Ramon Alcaraz, 44

12) #22 Caio Castro, 44

13) #77 Josimar Jr, 36

14) #14 André Gaidzinski, 35

15) #33 Gustavo Zanon, 19

16) #11 Márcio Mauro, 17

17) #71 Sang Ho Kim, 16

18) #7 Piero Cifali, 13

19) #21 Miguel Mariotti, 11

20) #99 Nasser Aboultaif, 10

21) #58 Claudio Simão, 9

22) #2 Junior Dinardi, 3

23) #78 Rafael Cardoso, 0

Sprint Challenge – Sport

1) #117 Guilherme Bottura, 50

2) #50 Ramon Alcaraz, 45

3) #77 Josimar Jr, 40

4) #14 André Gaidzinski, 39

5) #7 Piero Cifali, 17

6) #21 Miguel Mariotti, 17

7) #33 Gustavo Zanon, 14

8) #58 Claudio Simão, 12

9) #71 Sang Ho Kim, 11

10) #99 Nasser Aboultaif, 6

11) #78 Rafael Cardoso, 4

13) #52 Beto Posses, 3

Próximas etapas:

Etapa 4 – 11 e 12/08 – Circuito Termas de Río Hondo (ARG)

Etapa 5 – 14/08 – Endurance – Circuito Termas De Río Hondo (ARG)

Etapa 6 – 08 e 09/10 – Autódromo de Goiânia (GO)

Etapa 7 – 16/10 – Endurance – Autódromo de Goiânia (GO)

Etapa 8 – 12 e 13/11 – Autódromo de Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 9 – 03/03 – Endurance – Autódromo de Interlagos – São Paulo (SP)