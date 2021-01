Jovem morre após colisão com ônibus em Santo Antônio de Posse

Uma motociclista de 21 anos morreu em um acidente com um ônibus na noite deste sábado (9) em Santo Antônio de Posse (SP). Segundo relatos de testemunhas, ela tinha acabado de brigar com o marido, e após sair de casa, se envolveu no acidente.

A batida aconteceu na Rodovia SP-107 pouco depois das 18h. Segundo relato do motorista de ônibus aos policiais, ele seguia de Holambra (SP) sentido a Santo Antônio de Posse quando, no Km 22, a motociclista invadiu a via e bateu na lateral direita frontal do ônibus. Ele conta que tentou evitar a batida, mas não conseguiu.

A jovem morreu no local. O marido dela também relata no boletim de ocorrência que os dois tinham discutido, e depois da briga, ela saiu de casa na moto. Em seguida, ele a encontrou no local do acidente.

A perícia esteve no local e o corpo foi liberado para a funerária.