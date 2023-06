Jovens nogueirenses escalam a 5ª montanha mais alta do Brasil e o ponto mais alto do Rio de Janeiro

Os jovens nogueirenses Jedaias Sakamoto, 34 anos, e Leonardo Silva Lima, 22 anos, escalaram na última quarta-feira, dia 7 de junho, o Pico das Agulhas Negras, ponto mais alto do Rio de Janeiro e a quinta montanha mais alta do Brasil. Os jovens são amigos de longa data e já há algum tempo se interessam pelo montanhismo.

Jedaias Sakamoto contou que faz montanhismo já tem um tempo, mas foi de um tempo pra cá que se interessou nas maiores do Brasil. “O Leo começou a ir comigo tem uns dois anos, ele sempre quis, mas nunca teve amigos que fossem pra esse mundo”, contou.

Ele também contou como começou seu interesse pelo montanhismo. “Eu me interessei em um momento meio sombrio da minha vida, foi onde reencontrei com Deus e tive uma mudança drástica de vida, desde então volto a montanha como forma de gratidão a Deus. Me sinto muito bem quando estou nelas e com Ele (Deus)”, afirmou.

Perguntado sobre como foi realizar essa aventura eles explicaram que foram para o Parque Nacional do Itatiaia, que fica no Rio de Janeiro, e fizeram a base das Prateleiras, cume da Pedra do Sino e o cume das Agulhas Negras, sendo a quinta maior montanha do país e o ponto mais alto de todo Rio de Janeiro. “Ao total percorremos 30km dentro do parque em três dias sobre as montanhas. A escalada ao Agulhas Negras foi de umas 3hrs ida e umas 3hrs pra voltar, subida ingrime e 4 pontos de escalada sobre as rochas. Nós sempre fazemos caminhadas pra aguentar as trilhas né, então sempre estamos bem”, explicaram.

No ano passado eles já tiveram a experiência de escalar a segunda montanha mais alta do Brasil. Sobre as dificuldades para fazer as escaladas Leonardo respondeu: “Acredito que as pessoas não devem ter medo de viver uma vida memorável e digna, por mais difícil que pareça ser”.