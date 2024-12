Pedreira conquista 4° lugar na premiação do Ranking “Município Agro” do Governo Estadual, entre os 117 municípios do Estado.

O Município de Pedreira compareceu na quinta-feira, 12 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes – São Paulo, para a Premiação do Ranking do “Município Agro” para mais de 100 municípios – Ciclo 2023-2024. Contando com a presença do Governador, Tarcísio de Freitas, do Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Guilherme Piai e do Diretor da CATI Regional de Guaratinguetá, Osmar Felipe Junior.

Pedreira, representada pelo Prefeito Fábio Polidoro, pelo Presidente da Câmara Municipal, José Luis Nieri e pelo Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Luciano Dalto Godoi, conquistou o 4° lugar entre 117 municípios, recebendo um prêmio no valor de R$ 70 mil reais, que serão direcionadas para as ações de incentivo ao setor agrícola do Município.

O Programa “Município Agro – Cidadania no Campo” tem como objetivo fomentar e apoiar a implementação de planos de desenvolvimento agropecuário e agroindustrial no Estado de São Paulo. Já o “Município Agro – Ranking Paulista” busca incentivar, por meio de ferramentas técnicas, o desenvolvimento e a execução de políticas públicas voltadas ao setor agropecuário. Ambos os programas são coordenados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) em colaboração com as prefeituras participantes.

O Prefeito Fábio Polidoro enfatiza a importância do prêmio como um marco para a área rural do município. “Este prêmio simboliza o fim de um período de invisibilidade da nossa área rural. Por muito tempo, o campo foi percebido como um espaço distante e carente de atenção. Hoje, este reconhecimento prova que o setor rural é essencial, vivo e repleto de potencial. Com este recurso, reafirmamos nosso compromisso de incentivar o desenvolvimento sustentável, valorizando as pessoas que vivem e trabalham no campo, assim como a preservação ambiental. O prêmio é o resultado do esforço coletivo, da união de forças e da determinação de transformar nossa área rural em referência de progresso e modernidade”, destacou.

“A Secretaria de Agricultura agradece sinceramente a todas as demais secretarias e entidades que colaboraram no levantamento de informações destinadas ao setor agrícola” ressaltou o Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Luciano Dalto Godoi.