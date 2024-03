Judô de Artur Nogueira estreia temporada de 2024 com 6 medalhas

Atletas participaram da 29ª edição do Torneio Estímulo de Judô Robert Bosch, neste sábado (09) e domingo (10)

O Projeto Judô Esporte Social de Artur Nogueira deu início à temporada de 2024 com seis medalhas: duas de ouro, duas de prata e duas de bronze. A equipe marcou presença na 29ª edição do Torneio Estímulo de Judô Robert Bosch, realizado em Campinas, com o objetivo de se preparar para a Copa São Paulo e engajar novos talentos no cenário competitivo.

O evento, organizado pela XV Delegacia da Federação Paulista de Judô, reuniu centenas de atletas de todo o interior do estado entre esse sábado (09) e domingo (10).

“Esta competição tem sido o ponto de partida para o nosso calendário oficial há anos. Durante o evento, conseguimos dar ritmo aos atletas que estão se preparando para os desafios da temporada, além de dar as boas-vindas àqueles que estão começando suas carreiras competitivas”, explicou o professor Rodolpho Lavoura.

DESTAQUES DO SÁBADO

Destacaram-se entre os competidores mais experientes Lucas Silva Santos e Francisco Aranha Soares, ambos lutando na categoria sub11 leve (até 36kg) no sábado.

Os atletas conquistaram vitórias impressionantes até chegar às semifinais. Lucas avançou para a final ao vencer seu oponente de Campinas por Ippon, enquanto Francisco, após uma derrota para um adversário de Indaiatuba, avançou para a repescagem.

Na final, Lucas assegurou o título de campeão ao vencer o judoca de Indaiatuba; enquanto Francisco garantiu a medalha de bronze ao derrotar o judoca de Americana na repescagem.

No sábado, seis novos alunos participaram pela primeira vez em campeonatos oficiais, incluindo as irmãs Flora Gonçalves da Silva e Lis Gonçalves da Silva. Apesar do nervosismo da estreia, as irmãs demonstraram domínio das técnicas e alcançaram excelentes resultados. Flora conquistou o título de campeã ao vencer todas as suas lutas por Ippon, enquanto Lis, mesmo perdendo na final para uma judoca de Itapira, garantiu a medalha de prata e o título de vice-campeã.

DESTAQUES DO DOMINGO

No domingo, a delegação nogueirense continuou a impressionar, com destaques como Elias Ramos, vice-campeão na categoria Sub 21 Médio (até 90kg), e João Luis da Silva, medalha de bronze na categoria Sub 15 Médio (até 66kg).

“O judô é um projeto consolidado em nossa secretaria. Os professores realizam um trabalho extremamente profissional, sempre preocupados em alcançar a excelência em todas as esferas”, afirmou o secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues.

“A inclusão de novos judocas no cenário competitivo é realizada com cuidado para garantir condições adequadas aos participantes, evitando assim a especialização precoce”, acrescentou.

Além das estreias de novos competidores, a equipe nogueirense teve a estreia de Gustavo Tristão como árbitro em eventos oficiais da Federação Paulista. O jovem de 14 anos deverá conciliar suas funções como árbitro e atleta ao longo de 2024. A delegação também contou com o suporte técnico dos atletas Evilyn Santana e Gabriel Franze, que auxiliaram como técnicos assistentes na integração dos novos competidores.