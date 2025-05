Elegância e sabedoria em destaque na categoria Melhor Idade do concurso de beleza em Santo Antônio de Posse

Candidatas com 60 anos ou mais compartilham suas histórias e mostram que beleza, sabedoria e alegria não têm idade

No próximo 31 de maio, às 19h, o Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira Silva – “Chicão” será palco de um dos momentos mais emocionantes do Concurso Miss Santo Antônio de Posse 2025. A categoria Melhor Idade, voltada para mulheres a partir dos 60 anos, promete encantar o público com carisma, autoestima e histórias de vida inspiradoras. Os ingressos para o evento custam R$ 5,00 e estão disponíveis com as candidatas e na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Para esta categoria, todas as participantes responderam à mesma pergunta reflexiva:

“O que representa para você participar deste concurso que celebra a beleza, a história e a sabedoria das mulheres da melhor idade?”

A seguir, conheça as concorrentes da Miss Posse Melhor Idade, apresentadas em ordem alfabética, com espaço reservado para suas fotos e com relatos que transbordam significado:

Aparecida da Silva Frezato

Idade: 60 anos

Ocupação: Do lar

Interesses: Andar de bicicleta e pintar em telas

Valor pessoal: “Sinceridade e autenticidade.”

Resposta: “Participar deste concurso mostra que a beleza está em todas as idades. Amar-se em primeiro lugar, independentemente da idade, e ser feliz.”

Clarisse Bueno da Silva Damasio

Idade: 72 anos

Ocupação: Aposentada

Interesse: Trabalho social

Valor pessoal: “Responsabilidade e caráter.”

Resposta: “Aceitação! Embora estivesse um pouco insegura, hoje me sinto feliz por participar e representar a melhor idade. Me sinto útil e viva!”

Lucineide Nery de Souza

Idade: 62 anos

Ocupação: Cabeleireira aposentada

Interesses: Estar com os netos e filhos

Valor pessoal: “Força de vontade e emoção.”

Resposta: “Participar deste concurso representa incentivar o Fundo Social de Solidariedade, ajudar quem precisa e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade.”

Maria Aparecida de Souza

Idade: 63 anos

Ocupação: Aposentada

Interesse: Sair para dançar com as amigas

Valor pessoal: “Honestidade e empatia.”

Resposta: “Gratidão! Depois de tudo que enfrentei, quero retribuir o carinho e mostrar a força que a mulher tem.”

Maria Benedita Gouveia

Idade: 75 anos

Ocupação: Aposentada

Interesses: Aulas de ginástica e dançar

Valor pessoal: “Confiança e respeito.”

Resposta: “É um sonho! Nunca participei de algo assim e senti vontade de mostrar minha beleza, ser miss.”

Maria Cristina Marciano

Idade: 71 anos

Ocupação: Aposentada

Interesses: Ginástica, dança e atividades físicas

Valor pessoal: “Alegria e religião.”

Resposta: “Estou emocionada! Participar deste concurso me traz felicidade, firmeza e confiança.”

Marinalva Francisca da Silva

Idade: 70 anos

Ocupação: Aposentada

Interesses: Passear e viajar

Valor pessoal: “Alegria.”

Resposta: “Vida! Ser vista e reconhecida foi a melhor coisa que me aconteceu. Me senti viva novamente!”

Placilene de Souza Pinto

Idade: 62 anos

Ocupação: Doméstica

Interesses: Academia e corrida

Valor pessoal: “Determinação.”

Resposta: “Superação e aprendizado, mostrando que a idade não limita — apenas renovamos nossa melhor versão.”

Essas mulheres representam a beleza que transcende o tempo. Com suas experiências, exemplos de vida e amor próprio, elas mostram que a maturidade é um dos estágios mais preciosos da vida repleto de aprendizado, força e brilho.

Texto: Regina Vicenzotti