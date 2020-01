Judoca pedreirense Giovani Ferreira disputa com a Seleção Brasileira o Grand Prix de Tel Aviv

O primeiro passo da Seleção Brasileira de Judô na temporada foi definido na quarta-feira, 22 de janeiro, em Israel. A Federação Internacional de Judô realizou o sorteio das chaves do Grand Prix de Tel Aviv, primeira competição oficial do calendário da entidade em 2020, onde foram revelados os adversários dos brasileiros na fase inicial do campeonato.

O atleta pedreirense Giovani Ferreira, que iniciou seus treinamentos na AEJAR com o professor Acácio Rodrigo, e que compõem a Seleção Brasileira, estará lutando no sábado, 25 de janeiro, pela categoria 90 quilos.

O torneio acontece de quinta-feira, dia 23 até o sábado, 25 de janeiro e conta com 22 judocas brasileiros em busca da medalha e dos 700 pontos (campeão) valiosos na corrida por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.