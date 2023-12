Junte-se ao movimento contra o fim do parcelado, no varejo!

Uma controvérsia que tem agitado os bastidores do varejo e dos serviços é a possível restrição do parcelamento de compras no cartão de crédito sem juros. Esse mecanismo, tão querido por empresários e consumidores, está sob ameaça devido a discussões sobre a redução dos juros do crédito rotativo.

O movimento “Parcelo Sim!” surge como uma resposta unificada a essa possível restrição, reunindo diversas entidades importantes, como o Sebrae, a Abrasel, a Proteste, o Sincomercio e o Fecomercio. O objetivo é claro: preservar o direito ao parcelamento sem juros, um pilar crucial para a dinâmica do comércio e dos serviços no Brasil.

Contrariando a premissa de que limitar o parcelamento ajudaria a reduzir a inadimplência, o movimento destaca que esse tipo de restrição não está diretamente relacionado ao problema dos altos níveis de endividamento. Além disso, salienta-se que os juros aplicados, no parcelamento, são inferiores aos do crédito rotativo, evidenciando sua importância como uma opção acessível para consumidores e uma estratégia valiosa para os negócios.

O Banco Central (Bacen) propõe essa limitação, mas o “Parcelo Sim!” não concorda e está mobilizando a sociedade por meio de um abaixo-assinado online para barrar essa proposta. É uma oportunidade para os cidadãos defenderem ativamente um direito que afeta diretamente suas experiências de compra e, por conseguinte, o dinamismo do mercado.

Assinar o abaixo-assinado e compartilhar essa iniciativa se tornam atos cruciais para garantir que o parcelamento sem juros continue a ser uma opção viável e vantajosa, tanto para os empresários quanto para os consumidores. É uma união de forças em prol de um sistema que beneficia a economia como um todo.

Juntos, é possível preservar essa prática tão valiosa para o comércio e os serviços. Mogi Mirim precisa entrar nesta luta, pois todos serão afetados.

Assine a petição online e faça parte desse movimento que busca manter vivo o parcelado sem juros, assegurando os benefícios para todos os envolvidos. Acesse: https://parcelosim.com.br/

Boa semana a todos!