Kento Nissan apresenta o novo Kicks em Mogi Mirim

Evento reúne convidados, apresentação das tecnologias e design disruptivo do SUV compacto

Na noite desta quinta-feira, 3 de julho, a concessionária Kento Nissan de Mogi Mirim foi o palco do lançamento oficial do novo Nissan Kicks, reunindo clientes, parceiros e imprensa a partir das 19h. A equipe da Kento recepcionou os convidados com cerimônia de boas-vindas, seguido pela apresentação do modelo.

O novo Kicks é exibido em quatro versões da linha – Sense, Advance, Exclusive e Platinium cada uma equipada com combinações exclusivas de opcionais e pacotes tecnológicos. De acordo com o gerente da concessionária, Luis Soares Filho, a Kento se destaca pelo atendimento, transparência e seriedade nos negócios, mantendo mais de 30 anos de história no mercado e alto índice de satisfação dos clientes.

Sobre o novo modelo, Soares afirmou: “A expectativa é a melhor possível. O novo Kicks já é um sucesso nacional, graças à sua extensa lista de opcionais e tecnologia embarcada de ponta, além de seu design moderno e inovador.”

SERVIÇO

Kento Nissan

Rua Padre Roque 2222

Mogi Mirim

Fone (19) 3022-8888

@nissankento_oficial

Site: kentonissan.com.br