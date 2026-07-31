Legendários mobilizam 200 voluntários em força-tarefa para apoiar vítimas dos temporais no interior de São Paulo

Movimento humanitário atuou ao lado da Defesa Civil em Ribeirão Preto e Guariba, com ações de limpeza, reconstrução de moradias e apoio às comunidades afetadas.

Uma força-tarefa formada por órgãos públicos e voluntários entrou em ação para acelerar a recuperação dos danos provocados pelos temporais que atingiram Ribeirão Preto e Guariba, no interior de São Paulo. Na última semana, as fortes chuvas e ventos causaram queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia, bloqueio de vias, destelhamentos e prejuízos em equipamentos públicos e residências.

Integrando a operação coordenada pela Defesa Civil, o movimento humanitário Legendários reuniu mais de 200 voluntários e disponibilizou caminhões, máquinas pesadas e equipamentos próprios para apoiar as ações de resposta à emergência. A mobilização foi possível graças a uma parceria iniciada cerca de três meses antes, quando representantes da Base Vale do Sol colocaram toda a estrutura do movimento à disposição da Defesa Civil de Ribeirão Preto para situações emergenciais.

“Quando o temporal atingiu a cidade, acompanhamos as ocorrências desde a madrugada e reforçamos nossa disponibilidade para atuar. No dia seguinte, fomos integrados oficialmente à operação coordenada pela Defesa Civil e iniciamos os trabalhos ao lado da Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros, bombeiros civis e Tiro de Guerra.”, conta Eric Cabral, Diretor da Base Vale do Sol do Legendários.

No sábado, 25, cerca de 100 Legendários iniciaram os trabalhos em Ribeirão Preto com caminhonetes, motosserras, motopodas, caminhões de transbordo, caminhão munck, caminhão-pipa, retroescavadeira, caminhão-prancha e Bobcat.

As equipes desobstruíram a Avenida Caramuru, um dos principais corredores viários da cidade, e atuaram na Praça Camões, em frente ao Hospital Beneficência Portuguesa, onde a queda de árvores comprometeu a rede elétrica. A liberação dos acessos permitiu que a concessionária restabelecesse o fornecimento de energia da unidade hospitalar. Os voluntários também reconstruíram telhados nas comunidades do Brejo e do Brooklyn e arrecadaram telhas, colchões, cestas básicas, roupas, água e produtos de limpeza para as famílias atingidas.

Mobilização em Guariba

Na última terça-feira, 28, a operação foi ampliada para Guariba, reunindo novamente mais de 100 homens e uma estrutura ainda maior de veículos e equipamentos. No município, os Legendários realizaram a remoção de árvores e escombros, limpeza de escolas, retirada de estruturas metálicas comprometidas, remoção de uma torre de comunicação e o deslocamento de uma carreta sob destroços no estádio municipal, liberando áreas para o restabelecimento da energia elétrica.

“A Base Disrupção, do Legendários, enviou um caminhão com donativos para Guariba, a distribuição de água, roupas, colchões e produtos de limpeza continua. Nosso trabalho não termina com a retirada das árvores ou a liberação das vias. A recuperação das comunidades segue nos dias seguintes, com a entrega de donativos e o apoio às famílias que ainda enfrentam os impactos causados pelos temporais”, finaliza Eric Cabral.

Presente em 24 países, o movimento humanitário Legendários reúne mais de 220 mil participantes e desenvolve iniciativas voltadas ao fortalecimento de famílias, formação de lideranças e ações sociais. No último ano, o movimento humanitário participou de operações de resposta a diversos desastres naturais, como enchentes em Minas Gerais e os terremotos na Venezuela.