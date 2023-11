Lei Paulo Gustavo: Cultura divulga lista dos projetos habilitados que vão passar por avaliação

A Secretaria Municipal de Cultura publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 10 de novembro, a lista dos projetos de arte e cultura com inscrições habilitadas para participarem da Lei Complementar n° 195 de 2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo. A Pasta responsável divulgou os projetos referentes as categorias de audiovisual e demais áreas, além darelação dos artesãos e escritores que concorrerão a uma premiação pela sua trajetória cultural e artística.

Os pareceristas responsáveis pela análise dos projetos terão até o dia 15 de novembro para enviar os mesmos para a Secretaria Municipal de Cultura. Após receber estes projetos, a Pasta vai avaliar os resultados e publicará os trabalhos contemplados pela Lei Paulo Gustavo. A previsão é de que a publicação ocorra depois do dia 22 de novembro, no Diário Oficial.

Na categoria demais áreas, foram recebidas 55 inscrições. Deste total, 50 projetos foram habilitados e concorrerem ao benefício. No audiovisual, foram contabilizados 65 cadastramentos, sendo 57 habilitados, além de 32 artesãos e oito escritores. A duplicidade de inscrição e alguns proponentes não sendo de Mogi Guaçu foram as justificativas dada pela Cultura pela não habilitação dos referidos projetos. A lista completa pode ser conferida no link: https://tinyurl.com/3h3ewnsv.

A Lei Paulo Gustavo tem o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais no município. Os recursos geridos e investidos pela Secretaria Municipal de Cultura do município são oriundos do Fundo Nacional de Cultura, relativas à respectiva lei.O acompanhamento das próximas etapas do edital é de responsabilidade dos proponentes.

Demais informações podem ser obtidas através do e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br e telefone (19) 3811-8650 (fixo e WhatsApp).