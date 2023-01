Livro ensina bases da Agroecologia através da construção de uma horta

Como ensinar para crianças e adolescentes a diferença entre agricultura tradicional e Agroecologia? Por meio do relato da construção de uma horta agroecológica em uma escola de São Carlos, o e-book “Vivências de uma horta agroecológica: da teoria à prática” fomenta a questão da Agroecologia e da qualidade dos recursos naturais entre alunos do Ensino Médio. Na obra, com acesso aberto e gratuito pela Internet (em https://bit.ly/3IXCbpO), são discutidas questões sobre sustentabilidade, agricultura florestal e como ocorreu a construção de um sistema funcional de horta agroecológica para fins didáticos em uma escola pública.

O público-alvo do livro são educadores e demais interessados no assunto, especialmente aqueles que queiram construir uma horta agroecológica.

A obra é resultado do projeto de extensão “Discussões e práticas sobre Agroecologia e qualidade dos recursos naturais nas escolas públicas no município de São Carlos, São Paulo”, coordenado pela pesquisadora Raquel Aparecida Moreira, do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva (DEBE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O projeto reuniu diferentes profissionais, como pesquisadores, docentes do Ensino Básico e do Ensino Superior, discentes de graduação da UFSCar e do Ensino Médio do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus de São Carlos, e teve financiamento da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) da UFSCar.

O projeto foi desenvolvido no IFSP – campus de São Carlos, entre o mês de maio de 2022 a outubro de 2022, e abarcou a escola como modelo de implantação. A faixa etária dos alunos foi de 14 e 18 anos. “Atualmente, outros projetos estão sendo realizados na escola, permitindo a continuidade do que foi implementado pela equipe”, conta a coordenadora do projeto.

De acordo com Raquel Moreira – que é uma das autoras do livro -, horta agroecológica é “um pequeno sistema de produção agrícola que segue as premissas da Agroecologia. Sua ciência aponta para um agroecossistema cujo funcionamento segue as bases da Ecologia da Conservação dos recursos naturais, como a água, o solo, a biodiversidade, dentre outros recursos fundamentais para o equilíbrio ecológico e, concomitantemente, para a vida humana”.

Os autores explicam que o livro ensina, através de exemplos práticos, a partir da experiência realizada no ambiente escolar e de um arcabouço teórico sobre o que é Agroecologia, quais são os métodos empregados nessa ciência, como ocorreu a questão agrária no Brasil, além de definições básicas sobre agricultura e seus elementos. “Durante a leitura do livro, também é possível observar que o protagonismo (a Agroecologia) se aterra sobre as comunidades tradicionais do Brasil e da América do Sul, que desenvolveram uma agricultura única e consonante com a conservação da biodiversidade e compatível com o clima tropical”, destaca o aluno bolsista do projeto, Gabriel Devecchi de Souza. “Desta forma, o livro indica os pilares teóricos de um sistema de produção, as nuances entre sistemas florestais e modelos de monocultura e para onde devemos voltar nossos olhares para replicar tais propriedades em outras localidades e diversas realidades”, complementa. O e-book “Vivências de uma horta agroecológica: da teoria à prática” pode ser encontrado gratuitamente no site da Rfb Editora (https://bit.ly/3IXCbpO).

Dúvidas podem ser esclarecidas com o estudante do curso de Ciências Biológicas da UFSCar e principal autor do livro, Gabriel Devecchi de Souza, pelo e-mail gabrieldevecchi@estudante.ufscar.br.