Lucas Sia anuncia Farmácia Municipal 24 horas em Artur Nogueira

Novidade foi revelada nesta quarta (10), dia do aniversário da cidade, durante a inauguração do piscinão do São Vicente

O prefeito Lucas Sia anunciou, nesta quarta-feira (10), a ampliação de horário da Farmácia Municipal. A partir de maio, o prédio funcionará 24 horas.

A novidade foi revelada durante a cerimônia de inauguração do piscinão do São Vicente, mais uma obra histórica, que acabará com as enchentes do bairro.

O chefe do Excecutivo pontuou que o bem-estar da população é prioridade da gestão desde sempre.

“Já fizemos muito por Artur Nogueira. E, no dia em que nosso município faz 75 anos, digo que ainda temos trabalho a fazer. Aumentamos o número de médicos no Pronto Socorro, inauguramos a Maternidade, o novo prédio da Farmácia e ampliamos o horário de funcionamento no ano passado. O progresso precisa continuar”, concluiu.