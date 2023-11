Lucas Sia anuncia verba de R$ 3 milhões para pavimentação e recapeamento asfáltico

Contrato foi assinado pelo prefeito nesta sexta-feira (17) juntamente com representantes da Caixa Federal – por onde a verba será repassada ao município pelo Ministério das Cidades

Em uma importante iniciativa para melhorar a infraestrutura viária do município, o prefeito Lucas Sia (PSD) anunciou a conquista de uma verba significativa destinada à pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas de Artur Nogueira. O montante de R$ 3 milhões será repassado pelo Ministério das Cidades, por meio da Caixa Federal.

O contrato que formaliza essa parceria foi assinado pelo chefe do Executivo Municipal, juntamente com representantes da Caixa Federal, na tarde desta sexta-feira (17) no Gabinete do prefeito.

O investimento, proveniente do Ministério das Cidades, destaca-se como uma medida estratégica para promover a mobilidade urbana e garantir ruas mais seguras e transitáveis em Artur Nogueira.

Sia (PSD) expressou satisfação com a conquista desse recurso e ressaltou a importância da parceria com o Ministério das Cidades e a Caixa Federal. “Este investimento é fundamental para a nossa cidade. Estamos comprometidos em promover melhorias significativas na infraestrutura urbana, e esses recursos nos permitirão avançar nesse objetivo”, afirmou o prefeito.

Os próximos passos envolverão o planejamento detalhado das obras, considerando as prioridades estabelecidas pelo município.