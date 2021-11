Lucas Sia assina convênio que destina R$ 2 mi para instalação do Corpo do Bombeiros em Artur Nogueira

Pela 1ª vez na história, o município contará com uma base exclusiva para combate de incêndios e prevenção de acidentes



O prefeito Lucas Sia (PSD) assinou, na tarde desta segunda-feira (22), um convênio que destina uma verba de R$ 2 milhões – enviada pelo Governo do Estado de São Paulo – para a instalação de uma base do Corpo de Bombeiros em Artur Nogueira. A assinatura foi feita no Gabinete Municipal, na presença do Tenente Coronel Harley, Capitão Giovani e sargento Cruccello.

Essa é primeira vez que o município contará com uma base exclusiva dos Bombeiros. Lucas Sia (PSD) comemora mais uma conquista para o povo nogueirense e destaca sua importância. “O morador nogueirense merece mais essa boa notícia. Temos trabalhado na vinda de uma base do Corpo de Bombeiros desde o primeiro mês do mandato, e hoje finalmente podemos compartilhar essa excelente conquista com a população. É um pedido antigo e uma realização inédita no município”.

O prefeito ainda complementa que, quando instalada, a Corporação trabalhará na execução de serviços de prevenção e extinção de incêndios, busca de salvamento, na fiscalização das normas de prevenção de incêndios e de proteção à vida e ao patrimônio, e em situações de calamidade pública e resgate de acidentados.

“Com essa base, poderemos evitar estragos como aquele que desestabilizou a família da dona Celina e do Valdivino, e de outros tantos moradores que foram prejudicados por incêndios e acidentes. Nossos munícipes merecem se sentir seguros e respeitados”, frisou Sia.

SEM CUSTOS COM EFETIVO

De acordo com o Executivo, a sede da Corporação será localizada onde hoje se encontra a base da Guarda Municipal (GM), na Rua 1º de Janeiro. A GM, por sua vez, será transferida para o prédio do Paço Municipal, na Rua 10 de Abril.

A verba enviada pelo Governo do Estado de São Paulo será usada para reforma do espaço e para a aquisição de dois veículos – uma ambulância e um caminhão especializado em apagar incêndios.

Além do investimento em veículos e reforma, o município não terá custos para manter os agentes trabalhando na base, já que os mesmos serão enviados e mantidos pelo Corpo de Bombeiros do Estado.

A previsão é que a sede seja inaugurada até o fim do primeiro semestre do ano que vem.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira